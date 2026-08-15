Nuevo temblor en Colombia este sábado 15 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este sábado 15 de agosto.

Según la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 12:48 p.m. y tuvo una magnitud de 3,1.

El epicentro de este temblor ocurrió Los Santos, Santander.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-15, 12:48 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 150 km, Los Santos - Santander, Colombia ”, señaló la entidad.

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Previamente, la entidad reportó otro movimiento sísmico a las 12:36 p.m. de magnitud 2,7 cuyo epicentro fue el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.

¿Cómo actuar durante un sismo?

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

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La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.

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