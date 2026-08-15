Nuevo temblor en Colombia este sábado 15 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este sábado 15 de agosto.
Según la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 12:48 p.m. y tuvo una magnitud de 3,1.
El epicentro de este temblor ocurrió Los Santos, Santander.
“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-15, 12:48 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 150 km, Los Santos - Santander, Colombia ”, señaló la entidad.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-15, 12:48 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 150 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/fuq3sZu2jP— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 15, 2026
Previamente, la entidad reportó otro movimiento sísmico a las 12:36 p.m. de magnitud 2,7 cuyo epicentro fue el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-15, 12:36 hora local Magnitud 2.7. Profundidad superficial, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/CPl64rTBwC— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 15, 2026
¿Cómo actuar durante un sismo?
El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.
La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.
Recomendaciones adicionales:
- Dentro del hogar: si es posible y seguro hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse con el movimiento y dificultar la salida.
- En la calle: mantenga la calma, observe a su alrededor y busque un espacio abierto y seguro. Aléjese de postes eléctricos, cables y fachadas de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución al centro de la vía, prestando atención a los vehículos, cuyos conductores podrían no haber percibido el sismo.
- Si va conduciendo: reduzca la velocidad de forma gradual y, si las condiciones lo permiten, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de estructuras elevadas como postes, cables o vallas publicitarias.