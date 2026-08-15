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Nuevo temblor en Colombia este sábado 15 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud

La entidad emitió el reporte en sus redes sociales.

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Redacción Semana
15 de agosto de 2026 a las 4:46 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este sábado 15 de agosto.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este sábado 15 de agosto. Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este sábado 15 de agosto.

Según la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 12:48 p.m. y tuvo una magnitud de 3,1.

El epicentro de este temblor ocurrió Los Santos, Santander.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-15, 12:48 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 150 km, Los Santos - Santander, Colombia ”, señaló la entidad.

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Previamente, la entidad reportó otro movimiento sísmico a las 12:36 p.m. de magnitud 2,7 cuyo epicentro fue el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.

¿Cómo actuar durante un sismo?

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

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Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza.
Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza. Foto: AFP

La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones adicionales:

  • Dentro del hogar: si es posible y seguro hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse con el movimiento y dificultar la salida.
  • En la calle: mantenga la calma, observe a su alrededor y busque un espacio abierto y seguro. Aléjese de postes eléctricos, cables y fachadas de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución al centro de la vía, prestando atención a los vehículos, cuyos conductores podrían no haber percibido el sismo.
  • Si va conduciendo: reduzca la velocidad de forma gradual y, si las condiciones lo permiten, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de estructuras elevadas como postes, cables o vallas publicitarias.