La comandante de Policía del departamento del Valle del Cauca, general Sandra Liliana Rodríguez, sufrió un accidente de tránsito este sábado 15 de agosto.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se registró en el municipio de Dagua, cuando el carro en el que transitaba, junto a varios de sus colaboradores, se volcó sobre la vía que conduce a Buenaventura, a donde se dirigían para coordinar el dispositivo de seguridad por una próximo visita del presidente Abelardo De La Espriella a ese municipio.

Según se conoció, la oficial y los demás ocupantes del vehículo fueron conducidos a un centro asistencial cercano para ser atendidos y descartar lesiones. Su estado es estable.

El accidente ocurrió a la altura del municipio de Dagua, Valle. Foto: Suministrada