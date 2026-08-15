Nación

Comandante de la Policía del Valle sufrió accidente de tránsito; esto se sabe

El hecho ocurrió en la tarde de este sábado 15 de agosto.

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Redacción Semana
15 de agosto de 2026 a las 5:28 p. m.
De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se registró en el municipio de Dagua.
De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se registró en el municipio de Dagua. Foto: Tomada de RRSS

La comandante de Policía del departamento del Valle del Cauca, general Sandra Liliana Rodríguez, sufrió un accidente de tránsito este sábado 15 de agosto.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se registró en el municipio de Dagua, cuando el carro en el que transitaba, junto a varios de sus colaboradores, se volcó sobre la vía que conduce a Buenaventura, a donde se dirigían para coordinar el dispositivo de seguridad por una próximo visita del presidente Abelardo De La Espriella a ese municipio.

Según se conoció, la oficial y los demás ocupantes del vehículo fueron conducidos a un centro asistencial cercano para ser atendidos y descartar lesiones. Su estado es estable.

El accidente ocurrió a la altura del municipio de Dagua, Valle.
El accidente ocurrió a la altura del municipio de Dagua, Valle. Foto: Suministrada

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