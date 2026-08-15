Hallan el cuerpo de Víctor Acosta, celador desaparecido tras el terremoto en Cali: su sobrino confirmó la dolorosa noticia

La familia de Víctor Acosta, el celador del edificio Ana Pilar, en el sector de La Guadalupe, confirmó este sábado 15 de agosto que fue hallado sin vida, luego de permanecer desaparecido tras el terremoto que golpeó a Cali y otras regiones del país.

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Durante los últimos días, su fotografía circuló ampliamente en redes sociales. En ella aparecía sonriente y con su uniforme de seguridad, mientras se pedía cualquier información que permitiera establecer su paradero. La búsqueda también fue difundida por la actriz Lorena Altamirano, pareja sentimental del actor Fernando ‘el Flaco’ Solórzano.

La confirmación de su muerte llegó por medio de David Castillo, sobrino de Acosta, quien agradeció a quienes acompañaron a su familia durante las horas de incertidumbre.

“Lamentablemente encontraron a mi tío el día de hoy, ya no está entre nosotros”, expresó Castillo en un mensaje en el que reconoció que atravesaron momentos especialmente difíciles mientras esperaban noticias.

“Ha sido una incertidumbre horrible”

El sobrino de Víctor relató que desde que conocieron su desaparición comenzaron días de angustia para toda la familia y destacó el respaldo que recibieron de personas que, incluso sin conocerlos, se sumaron a la búsqueda y enviaron mensajes y oraciones.

“La verdad que ha sido una incertidumbre horrible, horrible”, señaló. Posteriormente, agradeció “de corazón” las muestras de solidaridad y aseguró que, pese al dolor, prefiere quedarse con los mejores recuerdos de su tío.

“Solamente me llevo el recuerdo, los mejores recuerdos de él”, agregó Castillo al confirmar el fallecimiento.

Lorena Altamirano, pareja del actor Flaco Solorzano también confirmó el hallazgo

La actriz Lorena Altamirano se pronunció después de conocer la noticia. Según explicó, la propia familia de Víctor Acosta le dio autorización para comunicar públicamente que había sido encontrado sin vida.

Altamirano había utilizado sus redes sociales para darle mayor alcance a la búsqueda del trabajador y pidió durante los últimos días que sus seguidores compartieran la información.

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“Lastimosamente ya lo encontraron sin vida”, manifestó la actriz, quien agradeció a quienes ayudaron a visibilizar el caso y aseguró que, aunque nunca conoció personalmente a Víctor, sintió una conexión particular al encontrarse con su fotografía.

La actriz recordó además una imagen que Acosta se había tomado con Fernando ‘el Flaco’ Solórzano. De acuerdo con lo que posteriormente le contó un familiar del celador, Víctor estaba especialmente feliz el día en que se tomó aquella fotografía.

“Espero que el señor Víctor pueda descansar en paz”, expresó Altamirano, antes de enviar un mensaje de fortaleza y un abrazo a sus familiares.

La muerte de Víctor Acosta se suma a las historias de dolor que ha dejado el terremoto, mientras continúan las labores para localizar a personas reportadas como desaparecidas y las familias afectadas intentan conocer el paradero de sus seres queridos.