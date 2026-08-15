Condenan a más de 20 años de prisión a alias Risas, tercer cabecilla del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc

Un juez de conocimiento condenó a 20 años y cuatro meses de prisión a Elian Llanos Mendoza, alias Risas, La Liebre o Mundo Malo, señalado de ocupar el tercer lugar en la línea de mando de una comisión del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc que operaba en Tolima.

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La decisión judicial se produjo después de que fuera avalado un preacuerdo alcanzado entre el procesado y la Fiscalía General de la Nación. El hombre reconoció su participación en cinco homicidios selectivos cometidos entre agosto de 2023 y octubre de 2024, en los municipios de San Antonio y Chaparral.

Además de admitir su responsabilidad por homicidio y concierto para delinquir, ambos agravados, alias Risas aceptó cargos relacionados con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como delitos vinculados con armamento de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos.

Una comisión armada para ejercer control en Tolima

La investigación de la Fiscalía permitió reconstruir parte del funcionamiento de la estructura a la que pertenecía el condenado. De acuerdo con el ente acusador, a comienzos de agosto de 2023 fue conformada una comisión del frente Ismael Ruiz para operar en San Antonio.

En esa estructura, alias Gerónimo figuraba como principal cabecilla; alias Zarco aparecía como segundo al mando y Risas como tercer cabecilla, junto con otros integrantes.

Las autoridades establecieron que la comisión buscaba ampliar y consolidar la presencia del grupo armado ilegal en el sur del Tolima. Para conseguirlo, sus miembros ejercían control sobre el territorio y adelantaban acciones violentas contra personas consideradas contrarias a los intereses de la organización.

Según la investigación, los cinco asesinatos por los que fue condenado Llanos Mendoza habrían sido ejecutados siguiendo instrucciones de los mandos de la estructura. Las víctimas eran señaladas por el grupo de supuestamente pertenecer a otras organizaciones criminales que extorsionaban a habitantes de la zona.

Alias Risas participaba en homicidios y transporte de armas

El papel de alias Risas no se habría limitado a su posición dentro de la línea de mando. La Fiscalía determinó que también desarrollaba actividades relacionadas con la ejecución de homicidios, el traslado de armamento y labores de inteligencia ilegal.

Estas últimas acciones estaban dirigidas contra integrantes de la fuerza pública y población civil, de acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación.

El proceso estuvo a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con apoyo de la Sijín de la Policía del Tolima y de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.

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Además de los 20 años y cuatro meses de cárcel, el juzgado ordenó que el condenado pague una multa equivalente a 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La sentencia representa un golpe judicial contra el frente Ismael Ruiz, estructura de las disidencias de las Farc señalada de recurrir a homicidios y otras acciones violentas para afianzar su presencia y ejercer control sobre comunidades del sur del Tolima.