Procurador Gregorio Eljach hace contundente advertencia sobre recursos para atender la tragedia por el terremoto en Colombia

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, envió en las últimas horas un mensaje de solidaridad a todas las personas que resultaron afectadas por la tragedia que dejó el terremoto que se registró el pasado lunes 10 de agosto en varias ciudades del país.

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El jefe del Ministerio Público dirigió su mansaje a los servidores públicos de la Procuraduría General y a los familiares que resultaron afectados por el fuerte movimiento telúrico, que deja hasta el momento 294 personas muertes y más de 3.500 heridas, además de las pérdidas materiales.

“El balance que el señor presidente Abelardo De La Espriella presentó hace apenas unas horas nos deja muy entristecidos, muy consternados. Hay numerosas vidas humanas perdidas, personas desaparecidas, heridos, damnificados, familias que lo perdieron todo”, señaló Eljach.

Manifestó que acompaña “a cada familia colombiana que hoy sufre la dolorosa pérdida de un ser querido o de su patrimonio a causa de este devastador sismo” y expresó su “solidaridad hacia las víctimas y comunidades afectadas”.

El procurador también hizo un llamado a las autoridades, nacionales como departamentales, para que se despliegue sin demora el máximo esfuerzo en la atención de la emergencia. Al mismo tiempo, invitó a los empresarios a unirse por la causa y a manifestarse en forma solidaria.

“Exhorto a los mandatarios locales y regionales a priorizar el rescate, la asistencia médica inmediata y el suministro de agua, alimentos y refugio para cada damnificado, sin excepción”, señaló Gregorio Eljach.

Además, lanzó una contundente advertencia frente a los recursos y la ayuda humanitaria que se ha movido en el país para la atención de la emergencia que se presentó desde el pasado lunes a las 7:34 de la mañana, cuando la tierra se movió y dejó miles de afectados.

“Advierto firmemente que la Procuraduría ejercerá una vigilancia estricta y rigurosa sobre la destinación y ejecución de cada peso asignado para atender la tragedia. No toleraremos irregularidades ni desvíos en los fondos de la emergencia. La transparencia en el uso de estos recursos públicos y privados debe ser absoluta e innegociable”, sentenció Eljach.

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