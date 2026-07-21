Hidroituango: Procuraduría comenzó la vigilancia preventiva a la gestión del riesgo de desastres del gigantesco proyecto

La Procuraduría General anunció este martes 21 de julio que adelanta un proceso de vigilancia preventiva a la gestión del riesgo de desastres en el proyecto Hidroituango, así como en los municipios de su área de influencia en la región antioqueña.

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Esto, después de que en una acción realizada los días 15 y 17 de julio, la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, realizará una mesa de trabajo y recorrido técnico al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, con la participación de la hidroeléctrica, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

La mesa técnica se instaló con el fin de verificar el estado de los instrumentos de gestión del riesgo del proyecto, de las entidades territoriales y fortalecer la articulación institucional con los territorios.

Fenómeno de El Niño Foto: COLPRENSA

Un informe señala que hasta el 31 de mayo pasado, el proyecto registraba un avance físico del 95,70 %.

Esto corresponde a la construcción y montaje de las unidades 5 a la 8, por otro lado, y desde la operación, se encuentran las unidades 1 a 4 operando comercialmente y aportando 1.200 MW al sistema interconectado del país.

“Con todo lo anterior, es importante precisar que Hidroituango cuenta con el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres con corte a diciembre de 2025″, indicó el organismo de control disciplinario.

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“Esta visita se enmarca en el seguimiento preventivo que la Procuraduría adelanta desde la Resolución 0018 de 2020 y en las mesas técnicas que promueve desde 2022 con EPM, DAGRAN, UNGRD, la Gobernación de Antioquia, CORANTIOQUIA y las alcaldías del área de influencia, en las que se han realizado más de siete visitas y formulado más de 33 requerimientos. La verificación evidenció que, aunque el 82 % de los municipios cuenta con PMGRD y EMRE actualizados, persisten rezagos asociados principalmente a falta de recursos”, añadió.

Por esto, en medio del citado encuentro, varios de los intervinientes manifestaron la necesidad de proyectar y ampliar la mencionada obra de cara a fenómenos climáticos que se aproximan.

La mesa coincidió con la configuración del fenómeno de El Niño, la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, establecida en el Decreto 150 de 2026 por inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar.

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Por esta situación, ya la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le requirió a Hidroituango complementar su Plan de Contingencias y actualizar la regla de operación del embalse y el interés de la Hidroeléctrica de elevar el embalse a su cota máxima de 420 msnm entre octubre y noviembre de 2026, en un escenario en el que el IDEAM estima 82 % de probabilidad de consolidación del fenómeno de El Niño.

“Como resultado de la jornada, la Procuraduría, EPM y los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres acordaron un conjunto de compromisos orientados a cerrar la brecha de articulación identificada en el territorio. En materia ambiental, se acordó programar una mesa de alto nivel con la ANLA y el Ministerio de Minas y Energía sobre las restricciones al aumento de cota previstas en la Resolución 2306 de 2019, precedida de una mesa preparatoria con la Delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios y EPM”, señaló la Procuraduría General mediante un comunicado.

En el frente territorial, la Procuraduría General se comprometió a promover mesas exploratorias que fortalezcan la capacidad operativa de los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo del área de interés, y a elaborar, junto con municipios y gobernaciones, un informe de los temas críticos que deberá atender el nuevo Gobierno Nacional en la ejecución de los procesos de gestión del riesgo.

Por su parte, la EPM se comprometió a planear un simulacro con los municipios de los cuatro departamentos para verificar el Sistema de Alerta Temprana del proyecto, mientras que la Procuraduría hará seguimiento a los compromisos que la empresa mantiene con las comunidades de Buriticá, Briceño, Ituango, Toledo y Valdivia.