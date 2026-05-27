El dilema de Hidroituango: 34 días clave para evitar un apagón; gerente advierte sobre embalses del país

La Central Hidroeléctrica Ituango (Hidroituango) es la entidad generadora de energía de Medellín, siendo una de las más grandes de Colombia. Su gerente, Alejandro Arbeláez, advirtió la necesidad de aumentar la capacidad de los embalses para poder garantizar el suministro en los próximos meses, con la llegada del fenómeno de El Niño a Medellín.

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En Medellín ya se empezaron a registrar algunos de sus días más calurosos, aun cuando no ha iniciado el fenómeno de El Niño oficialmente. A través de una rueda de prensa en días previos, la ministra de Ambiente pronosticó la llegada del fenómeno para julio.

La llegada de este fenómeno implica días enmarcados por temperaturas altas y largas jornadas de sequía, lo que impacta directamente el suministro de energía.

Ya se empezaron a vivir los días calurosos en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín - API

En Medellín, la provisión de este suministro es posible gracias al agua reposada en la hidroeléctrica de Hidroituango, por lo que aumentar la capacidad del embalse, como lo advierte el gerente, se convierte en un factor clave para prevenir un apagón en estos días calurosos.

Hidroituango suministra el 12% de la energía de toda Colombia

De acuerdo con el gerente Arbeláez, el agua que en estos momentos suministra el embalse permite mover los cuatro motores que generan el 12 % del total de la energía del país. Sin embargo, en la medida en que se mitigue el recurso hídrico, Hidroituango se vería en la obligación de comenzar a apagar turbinas.

Es decir, la inminente predicción de que se mitigará el agua puede provocar la disminución del suministro, ya que si se apagan las turbinas, Hidroituango generaría menos electricidad. Sin embargo, Arbeláez asegura que esto tiene una solución.

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A través de una entrevista en Teleantioquia, el gerente aseguró que, para garantizar el funcionamiento de la hidroeléctrica, se debe trabajar en conjunto con las demás entidades prestadoras del servicio, por lo que enfatizó el peligro de que esto no se coordine.

“Sería imperdonable que, por una falta de coordinación interinstitucional entre las diferentes generadoras, el Gobierno y los reguladores, nos quedemos discutiendo entre nosotros y, mientras tanto, El Niño entrando, entrando“, declaró el gerente en el medio.

Los embalses en Medellín

La crisis que tuvo Bogotá hace un par de años con el suministro del agua, que hasta obligó a un racionamiento del servicio, provocó una “experticia” en la ciudadanía que reconoce en los embalses una de las principales mediciones para prevenir el funcionamiento de las hidroeléctricas.

Hidroituango ya reveló una gráfica que evidenciaría cómo están los embalses de la hidroeléctrica, hasta el momento:

Embalses en Medellín. Foto: Tomado de www.teleantioquia.co

En esta evidencia gráfica es posible identificar que el embalse está en un 53% de su capacidad con una cota de 409 metros sobre el nivel del mar. Por lo que le hacen una solicitud específica a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Arbeláez pide que se permita subir el agua el otro 47 %, hasta la cota 420, para enfrentar los próximos meses de sequía.

“Lo que se ha pedido es que, sabiendo que ya viene el fenómeno de El Niño, llenemos el embalse de Hidroituango con sentido de urgencia, aprovechando que hoy todavía tenemos agua” declaró el gerente en la entrevista.

Arbeláez insistió en aprovechar estos días que quedan con lluvia, ya que, si no se logran llenar los embalses, “nos encontraremos con un segundo semestre sin lluvias, racionamiento y un posible apagón”, advirtió Arbeláez.

Además, el gerente puso la mira en los embalses del país, que están en un 66 % de capacidad, cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) establece que los embalses deben mantenerse por encima del 80 % entre julio y noviembre.