Histórico: Medellín superó el pico máximo de temperatura en varias estaciones de medición del Ideam

Las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas en Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá han generado preocupación entre habitantes y autoridades ambientales. En distintos sectores de la ciudad, ciudadanos han reportado jornadas más calurosas de lo habitual, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando normalmente las temperaturas tienden a disminuir.

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La situación también ha coincidido con una reducción de lluvias en varios puntos de la región y con un aumento de las alertas preventivas por posibles incendios forestales. Entidades como el Ideam y el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) han venido monitoreando el comportamiento climático desde comienzos de mayo.

De acuerdo con registros oficiales del Ideam, Medellín alcanzó temperaturas históricas durante los últimos días. Una estación de medición ubicada en el aeropuerto Olaya Herrera reportó 33,8 grados centígrados, superando el récord anterior de 33,6 °C registrado en 2019.

El Ideam viene advirtiendo el aumento de temperatura de forma generalizada en distintos puntos del país. Foto: Alcaldía de Medellín - API

También se registraron temperaturas máximas en el sector La Aldea, de Medellín, en donde la estación de medición del Ideam llegó a los 30,4°C, casi un grado más que en 2020 (29,8 °C). Adicionalmente, en el municipio de Bello, la estación del sector Tulio Ospina llegó a 34,8 °C, por encima del máximo histórico de 34,2 °C alcanzado en 2015.

El Ideam explicó que este incremento de temperaturas hace parte de una tendencia nacional que ha afectado diferentes regiones del país. Según la entidad, ciudades como Medellín, Barrancabermeja, Bogotá, Cúcuta y Quibdó han registrado temperaturas superiores a sus promedios históricos durante mayo de 2026. Sin embargo, la región Caribe es la más afectada por estas alteraciones climáticas.

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En el caso del Valle de Aburrá, expertos del Siata señalaron que uno de los principales factores corresponde a la presencia de mañanas despejadas con alta radiación solar y noches con abundante nubosidad. De acuerdo con el organismo, las nubes están funcionando como una especie de “cobija térmica” que impide que el calor acumulado durante el día se disipe en horas de la noche.

Según datos entregados por la entidad departamental, durante varias noches la cobertura nubosa ha estado entre el 80 % y el 90 %, mientras que las temperaturas mínimas han oscilado entre los 20 y 22 grados centígrados, valores considerados inusuales para esta época del año en Medellín.

La ciudad ha realizado diferentes estrategias para mitigar el calor, como la siembra de árboles, pero la situación de temperatura es más compleja. Foto: Foto: Instagram @tusbuenas

Aunque en redes sociales algunos usuarios han asociado el calor con la llegada anticipada del fenómeno de El Niño, el IDEAM indicó que “la disminución de lluvias en la región Caribe también estaría influenciada por fenómenos atmosféricos de escala sinóptica, entre ellos el fortalecimiento del sistema de alta presión del Atlántico Norte”. Por ello, las autoridades ambientales mantienen seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas y a los cambios de temperatura registrados en varias regiones del país.

Frente al panorama actual, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y reportar rápidamente cualquier incendio forestal o emergencia relacionada con las altas temperaturas.