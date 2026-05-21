El nivel del mar sube al doble de velocidad desde 2005: científicos explican por qué el aumento se acelera cada vez más

Un equipo internacional de científicos climáticos, liderado por el Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias, logró explicar en detalle cuáles son los factores que han impulsado el aumento del nivel del mar en el mundo durante las últimas seis décadas, resolviendo así un misterio que durante años dificultó la comprensión de uno de los efectos más importantes del cambio climático.

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Según el estudio, publicado en la revista científica Science Advances, el incremento del nivel del mar se está acelerando. Mientras entre 1960 y comienzos de los años 2000 el aumento era de aproximadamente 2 milímetros por año, desde 2005 la cifra se ha elevado hasta cerca de 4 milímetros anuales.

La investigación señala que el calentamiento de los océanos es una de las principales causas de este fenómeno. La expansión térmica del agua de mar —es decir, el aumento de volumen que ocurre cuando el agua se calienta— representa el 43 % del incremento registrado desde 1960. El resto se explica, principalmente, por el deshielo de glaciares y capas de hielo: los glaciares de montaña aportan el 27 %, la capa de hielo de Groenlandia el 15 %, la Antártida el 12 % y el almacenamiento de agua terrestre el 3 %.

La investigación fue liderada por el Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias. Foto: Getty Images

Con estos hallazgos, los científicos lograron resolver un problema que persistía desde hace años: el llamado “déficit presupuestario” en las mediciones del nivel del mar detectado después de 2015. Gracias a la corrección de sesgos en los instrumentos y a métodos de estimación más precisos, ahora existe una explicación más completa y consistente sobre el comportamiento de los océanos.

El estudio revela además que el nivel medio global del mar aumentó 2,06 milímetros por año desde 1960, aunque en las últimas décadas el ritmo prácticamente se duplicó, alcanzando los 3,94 milímetros anuales entre 2005 y 2023.

Entre 1960 y comienzos de los años 2000, el mar subía cerca de 2 milímetros por año. Foto: Getty Images

Los investigadores también explican por qué este proceso se ha acelerado. Desde 1960, los principales factores han sido el calentamiento progresivo de los océanos y la disminución de las reservas de agua terrestre. Sin embargo, desde 1993 el derretimiento acelerado de glaciares y de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida ha ganado un papel cada vez más determinante.

El trabajo concluye que estas tendencias probablemente continuarán durante las próximas décadas. Incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero logran estabilizarse, la gran inercia térmica de los océanos y el deshielo acumulado harán que el nivel del mar siga aumentando durante siglos, mientras las aguas profundas continúan calentándose y el hielo terrestre sigue derritiéndose.

*Con información de Europa Press