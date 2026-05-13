¿Qué hay realmente bajo el hielo marino? El misterio de las estructuras ocultas en la Antártida

Uno de los territorios más difíciles de explorar para la ciencia es la Antártida, junto con las profundidades oceánicas. Entender lo que ocurre debajo de sus enormes capas de hielo ha representado durante años un reto complejo, ya que las investigaciones requieren, en muchos casos, perforaciones de varios kilómetros utilizando agua caliente, un método costoso y de gran dificultad logística.

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Sin embargo, una reciente investigación publicada en la revista Nature Communications reveló que pequeños cambios detectados en la superficie helada pueden ayudar a reconstruir lo que existe bajo el continente. Gracias a los datos recopilados por el satélite CryoSat de la Agencia Espacial Europea, los científicos identificaron 85 estructuras subglaciales desconocidas ocultas bajo el hielo antártico.

El reciente hallazgo permitió aumentar a 231 la cifra de lagos subglaciales activos identificados hasta ahora en la Antártida. Además, los investigadores detectaron nuevas vías por las que circula el agua bajo el hielo, entre ellas cinco sistemas de lagos interconectados, información fundamental para comprender el comportamiento del agua en la base del casquete polar.

Los científicos identificaron 85 estructuras subglaciales desconocidas ocultas bajo el hielo antártico. Foto: Getty Images

Según explicó la líder principal del estudio, Sally Wilson, analizar estos fenómenos representa un enorme desafío científico debido a que permanecen ocultos bajo capas de hielo de cientos de metros de profundidad. La experta señaló que estas observaciones ayudan a conocer mejor la dinámica interna del continente helado.

“Es increíblemente difícil observar los eventos de llenado y drenaje de los lagos subglaciales en estas condiciones, especialmente porque tardan varios meses o años en llenarse y vaciarse”, precisó la autora principal del estudio.

La experta señaló que estas observaciones ayudan a conocer mejor la dinámica interna del continente helado. Foto: Getty Images

Antes de esta investigación, los científicos solo habían documentado 36 ciclos completos de llenado y vaciado de lagos subglaciales en todo el planeta. Gracias a la información recopilada por el satélite CryoSat, el equipo logró identificar otros 12 ciclos, aumentando el total a 48 registros.

Este avance facilita un seguimiento más detallado de la actividad de estos depósitos ocultos y de su influencia en el desplazamiento del hielo antártico.

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La tecnología satelital ha sido clave en este proceso. El satélite, puesto en órbita en 2010 por la Agencia Espacial Europea dentro del programa FutureEO, se encarga de medir el grosor del hielo marino y los cambios de altura en las capas heladas de Groenlandia y la Antártida.

Su sistema de radar permite detectar pequeñas variaciones en la superficie, señales que ayudan a identificar cuándo un lago subterráneo se llena o se vacía bajo el hielo.