El pez remo, también llamado “rey de los arenques” (Regalecus glesne), es una especie que habita en las profundidades del océano y rara vez tiene contacto con los seres humanos. Su aparición en la superficie es poco común, pero cuando ocurre suele generar gran asombro y múltiples interpretaciones entre la población.

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Recientemente, la presencia de dos ejemplares en las costas de Cabo San Lucas, México, el pasado 10 de marzo, despertó una ola de especulaciones y mitos en redes sociales, debido a lo inusual del hallazgo.

Además de su rareza, el pez remo se distingue por su cuerpo alargado y aplanado en forma de cinta, que puede llegar a medir hasta 11 metros de longitud. Su aspecto llamativo habría dado origen a antiguas historias sobre serpientes marinas, de acuerdo con el Museo de Historia Natural de Florida.

Esta especie de pez es conocida científicamente como Regalecus glesne. Foto: Captura de pantalla YouTube / Canal 26

¿Por qué emerge a la superficie?

A pesar de ser conocido popularmente como el “pez del fin del mundo”, asociado en algunas creencias a la aparición de desastres naturales como terremotos, la comunidad científica ofrece explicaciones basadas en factores biológicos y oceanográficos que descartan estas teorías.

Según la organización internacional Ocean Conservancy, cuando un pez remo es visto cerca de la superficie, esto suele ser una señal de que el animal se encuentra en mal estado. La institución indica que estos avistamientos pueden significar que el ejemplar está enfermo, debilitado o desorientado.

El pez remo o rey de los arenques (Regalecus glesne) habita en aguas profundas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, el Florida Museum of Natural History señala que los encuentros con peces remo vivos son extremadamente inusuales. Cada aparición representa una valiosa oportunidad para los científicos, ya que permite estudiar a una de las cuatro especies pertenecientes a la familia Regalecidae, poco documentadas en su entorno natural.

Pero, ¿dónde habitan realmente estos ejemplares conocidos como el “pez del fin del mundo”? Según el Florida Museum of Natural History, se trata de una especie cosmopolita con distribución prácticamente mundial, excepto en las regiones polares, que suele vivir en zonas oceánicas profundas y alejadas del contacto humano.

Algunos avistamientos ocurrieron antes de eventos como el terremoto y tsunami de Japón en 2011. Foto: Getty Images/iStockphoto

El pez remo tiene presencia en distintas regiones del planeta, especialmente en el océano Atlántico, el mar Mediterráneo y a lo largo del Pacífico, desde las costas de California hasta Chile.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Regalecus glesne se encuentra principalmente entre los 15 y los 1.000 metros de profundidad, moviéndose en un entorno poco accesible para el ser humano.

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Su ecosistema incluye tanto la zona epipelágica, que abarca desde la superficie hasta los 200 metros, como la zona mesopelágica, que se extiende hasta los 1.000 metros de profundidad. Además, el Florida Museum señala que, aunque puede descender a grandes profundidades, suele observarse con mayor frecuencia alrededor del límite de los 200 metros.

Asimismo, estudios indican que su alimentación se basa principalmente en krill y pequeños crustáceos, y que utiliza sus largas aletas pélvicas para orientarse en posición vertical dentro del agua, un comportamiento inusual en su entorno natural.