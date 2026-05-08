Los tres posibles destinos de Juan Guillermo Cuadrado: confirmaron la lista de ofertas

La travesía de Juan Guillermo Cuadrado en el Pisa de Italia no terminó de la mejor manera posible. Su equipo ya está condenado al descenso en la última posición de la Serie A con solo 18 puntos en total.

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A Cuadrado lo contrataron con la esperanza de sumar experiencia y mantener la categoría; sin embargo, el proyecto no terminó de cuajar en la primera división del fútbol italiano.

El colombiano termina su contrato a mediados de 2026 y ya empezó a escuchar ofertas para definir el siguiente paso en su extensa carrera profesional.

Según el periodista Alexis Rodríguez, hay tres posibles destinos para Cuadrado. “Un equipo de Estados Unidos, un equipo de Brasil y dos de Colombia están interesados. Su contrato con Pisa termina en junio y deberá decidir si pone fin a su carrera o continúa”, expresó.

Se define el futuro de Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado está camino a cumplir 38 años, pero todavía considera que tiene gasolina en el tanque para jugar. Continuar en Italia está más difícil que otros años, pues las ofertas escasean y su edad ya es un tema de conversación en la prensa de ese país.

Después de salir de Juventus de manera sorpresiva, Cuadrado ha vestido tres camisetas diferentes en la Serie A: pasó por el Inter, luego resultó en Atalanta y esta temporada estuvo en el Pisa.

El nacido en Necoclí ha disputado 19 partidos oficiales con su club actual: 17 por el torneo local y 2 en la Coppa Italia. El único gol de su cuenta con el Pisa lo marcó en octubre del año pasado, enfrentando al AC Milan en condición de visitante.

Luego de eso atravesó una delicada lesión en el muslo que lo apartó de los entrenamientos y lo privó de mantener la continuidad en el once titular. Cuadrado regresó en febrero y desde entonces ha sido habitual suplente, entrando a rematar los partidos.

Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano del Pisa SC Foto: Getty Images

¿Sin Mundial?

Su sueño de jugar otro Mundial con la selección Colombia parece estar completamente desvanecido. Néstor Lorenzo no lo ha volteado a mirar y en la posición ya tiene otros jugadores de mejor presente a nivel de clubes.

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Cuadrado se quedó en Italia con la ilusión de volver a vestirse de tricolor, pero la idea no le salió como esperaba.

La lista de convocados para el Mundial 2026 saldría este mes y no parece que exista un lugar para quien fuera mundialista en dos oportunidades: Brasil 2014 y Rusia 2018, ambas como uno de los titulares indiscutibles.