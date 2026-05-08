Sumamente caliente ha estado el ambiente en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, luego de que se conociese información y horas después se confirmara, relacionada con una pelea entre Federico Valverde y la otra estrella del plantel, Aurélien Tchouaméni.

Al parecer, este altercado no llevaría solo un episodio. Habrían sido dos entre miércoles y jueves, siendo el último el más grave. Lo que hizo que retumbase todo en Europa fue que el futbolista uruguayo salió mal librado de la discusión.

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En busca de aclarar lo que sucedió, Valverde emitió un comunicado oficial en la tarde del 7 de mayo, donde dio cuenta de cómo habría pasado todo.

“Un corte en la frente”

“Ayer tuve un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”, arrancó afirmando Federico Valverde.

“En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos, sin que salgan a la luz. Evidentemente, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado a una temporada sin títulos, donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica”, añadió.

Comunicado oficial de Federico Valverde tras la polémica con Tchouaméni en Real Madrid. Foto: Instagram oficial de Federico Valverde - @fedevalverde

“En la discusión, golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”, dio a conocer Fede Valverde en su cuenta de Instagram.

Ahondó en lo que pasó con Tchouaméni, sin nombrarlo directamente: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”.

Edwin Congo lo recrimina

Dicho revuelo que generó la situación hizo que las opiniones externas se propagaran. A un colombiano exjugador del Real Madrid como Edwin Congo, le consultaron en El chiringuito de Jugones.

Para el deportista que pasó entre el 2001 y el 2002, es una situación de lamentar, no por lo que haya pasado, sino por la filtración de la información: “Lamentable que salgan este tipo de declaraciones, información…”.

Además de eso, hizo referencia a lo mal que se vio la interna del cuadro multicampeón del Viejo Continente: “Es un vestuario que tiene que estar blindado, hermético”.

Congo cerró su intervención normalizando que eso sucediera en los camerinos por las tensiones que pueden darse a la hora de no lograr los objetivos deportivos trazados.

“Esto ocurre en todos los vestuarios, no es el primero en el que ocurre y hay que buscar soluciones para volver a ser los mismos de siempre”, le auguró al Real Madrid actual.

Barcelona, en calma

Mientras el vestuario del Real Madrid se cae a pedazos, en Barcelona ven todo y siguen trabajando en conjunto en busca de la obtención del título de LaLiga.

Barcelona y Real Madrid se miden este fin de semana por LaLiga de España. Foto: AFP

Este fin de semana, justo ante los blancos, en caso de lograr ganar en la edición de El Clásico que está previsto para el domingo 10 de mayo, los blaugranas podrían celebrar el título local.

11 puntos de diferencia en la tabla de posiciones sacan los culés a los madridistas y tres puntos más sentenciarían una lucha que parece perdida para el Real Madrid.