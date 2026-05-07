Carlos Antonio Vélez opinó sobre las protestas del Medellín vs. Flamengo: “Mal llamados hinchas”

Carlos Antonio Vélez opinó en su cuenta de X sobre las protestas en el juego Medellín vs. Flamengo, este jueves 7 de mayo, por la cuarta fecha del grupo A en la Copa Libertadores. El bochornoso momento, que tiene a algunos hinchas del poderoso en el ojo del huracán, se dieron en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

Las protestas llevaron a la cancelación del partido tan solo dos minutos después de iniciado, algo que Conmebol reveló por medio de sus canales oficiales. La expectativa está en las sanciones que le pueden caer al poderoso debido al comportamiento de algunos de sus aficionados.

Caos en Medellín, vergüenza y miedo: hinchas protagonizan actos vandálicos en el Atanasio Girardot y alrededores

Carlos Antonio Vélez: “Los subnormales creen que lograron su objetivo”

“Los subnormales creen que lograron su objetivo malogrando un juego internacional. Seguramente piensan que a los dirigentes afectan…y qué le parece que el gran perjudicado es el Deportivo Independiente Medellín", arrancó opinando Carlos Antonio Vélez.

“La marca, la institución... todos incluidos, los mal llamados hinchas, son un accidente, están de paso… la institución perdurará, vivirá y seguro triunfará sin los que hoy están y sin los que hoy se creen dueños del equipo por el solo hecho de pagar una entrada”, añadió Vélez.

Finalmente, sentenció: “Los aficionados, los jugadores, los técnicos y los directivos pasan, las instituciones quedan. Fin de la emisión”.

Los subnoramales creen q lograron su objetivo malogrando un juego internacional … seguramente piensan q a los dirigentes afectan…y q le parece q el gran perjudicado es el Deportivo Independiente Medellín.. la marca, la institución..todos incluidos los mal llamados hinchas, son… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 8, 2026

Compleja situación de orden público en el Atanasio Girardot

Los asistentes al Atanasio Girardot lanzaron bengalas desde la tribuna y por eso, en un principio, se detuvo el juego. Sin embargo, luego aparecieron más imágenes de lo ocurrido, mismas que detallan la magnitud de los desmanes, donde hasta se observan daños en la infraestructura del recinto antioqueño.

Torcedores do Independiente Medellín, que jogaria contra o Flamengo, simplesmente atearam fogo nas arquibancadas do Atanasio Girardot! O jogo foi paralisado por falta de segurança.



Assista à cobertura de Independiente Medellín x Flamengo AO VIVO pela ESPN no Plano Premium do… pic.twitter.com/7HB2U35obj — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) May 8, 2026

Desmanes en el estadio Atanasio Girardot protagonizados por hinchas de Independiente Medellín dejaron daños en baños de la tribuna Norte del escenario deportivo. #VocesySonidos pic.twitter.com/vJsWtBhHha — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 8, 2026

Caos en el Atanasio Girardot. Apenas un minuto después del pitazo inicial, el esperado duelo de Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo fue suspendido. La interrupción se debió a las protestas de las barras del cuadro local, que desde las tribunas manifestaron… pic.twitter.com/Nn6OGvJ2WR — Teleantioquia (@Teleantioquia) May 8, 2026

Era un duelo clave entre Medellín y Flamengo

Se trataba de un compromiso clave en las aspiraciones de ambos en esta Copa Libertadores 2026. Aunque la obligación de ganar era del Medellín, Fla buscaba afianzar el invicto que lo tenía brillando en esta edición del torneo continental.

Queda ratificado el inconformismo de los hinchas hacia la dirigencia del Deportivo Independiente Medellín, en cabeza de Raúl Giraldo, aunque los hechos de violencia injustificados causan indignación entre la prensa y los aficionados.