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Medellín vs. Flamengo se suspendió en el arranque por protestas: video es viral en Libertadores

La transmisión oficial del evento detallo el inicio de las protestas, en el estadio Atanasio Girardot, que obligó a que los jugadores salieran del terreno de juego.

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Redacción Deportes
7 de mayo de 2026 a las 7:55 p. m.
Por disturbios en el Atanasio Girardot de Medellín se suspendió el juego entre el poderoso y Flamengo.
Por disturbios en el Atanasio Girardot de Medellín se suspendió el juego entre el poderoso y Flamengo. Foto: Transmisión oficial ESPN.

Corrían apenas 5′ del primer tiempo, en el partido entre Medellín y Flamengo, este jueves, 7 de mayo, de 2026. Era escenario de Copa Libertadores, por la cuarta fecha del grupo A, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En ese momento, arrancaron los disturbios.

La transmisión oficial de ESPN mostró que la protesta la habrían iniciado los hinchas del Medellín, tirando bengalas a la cancha y obligando a que los jugadores de ambos equipos abandonaran el terreno de juego.

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