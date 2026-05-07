Medellín vs. Flamengo se suspendió en el arranque por protestas: video es viral en Libertadores

Corrían apenas 5′ del primer tiempo, en el partido entre Medellín y Flamengo, este jueves, 7 de mayo, de 2026. Era escenario de Copa Libertadores, por la cuarta fecha del grupo A, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En ese momento, arrancaron los disturbios.

La transmisión oficial de ESPN mostró que la protesta la habrían iniciado los hinchas del Medellín, tirando bengalas a la cancha y obligando a que los jugadores de ambos equipos abandonaran el terreno de juego.

DIM-FLAMENGO DEMORADO EN COLOMBIA POR DISTURBIOS DE LOS HINCHAS LOCALES CON PIROTECNIA Y BENGALAS POR LA ACTUALIDAD DEL CLUB.



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