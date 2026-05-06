¿Busca paz? Conozca el pueblo más tranquilo cerca de Medellín y con el mejor clima para visitar este 2026

Medellín es una de las ciudades que más llaman la atención de los turistas, que pueden disfrutar de innovación, cultura y naturaleza en un mismo destino. Con su agradable clima, la capital antioqueña ofrece una amplia variedad de planes que van desde recorrer espacios modernos como el Parque Explora hasta disfrutar de la historia y el arte en la Comuna 13, famosa por sus coloridos murales.

La reserva del oriente antioqueño con una de las cascadas más imponentes y bellas de la región; imperdible para los aventureros

También destaca por su gastronomía, el Metro, su vibrante vida nocturna, eventos culturales y la cercanía a destinos naturales y pueblos encantadores, lo que la convierte en un lugar ideal tanto para el descanso como para la aventura.

Precisamente, a pocos kilómetros, apenas a una media hora, se encuentra uno de los pueblos que vale la pena conocer. Se trata de Sabaneta, reconocido como el municipio más pequeño de Colombia con una extensión territorial de 15 kilómetros cuadrados.

Sabaneta, un destino tranquilo para visitar cerca de Medellín. Foto: Getty Images

Según la Secretaría de Seguridad del municipio, este destino se ha consolidado como el más seguro del país porque le apuestan a la tecnología, lo que brinda tranquilidad no solo a los habitantes, sino a quienes llegan de visita.

Es reconocido como uno de los municipios modelo de Colombia, también llamado “vallecito de encanto”, según el portal Turismo Antioquia Travel. Su crecimiento en infraestructura y la renovación de su casco urbano lo han convertido en una población destacada, rodeada además de santuarios naturales con gran biodiversidad, lo que crea un atractivo equilibrio entre desarrollo y entorno natural.

El pueblo antioqueño que es destacado por sus diferentes pisos térmicos y variedad de ecosistemas, ideal para el ecoturismo

¿Qué se puede hacer en Sabaneta?

Con una temperatura agradable, que promedia los 20 grados centígrados, este pueblo es una buena opción cuando se está en Medellín y se quiere salir de la ciudad a disfrutar de otros planes.

Por ejemplo, al caminar por sus calles es posible visitar el Santuario María Inmaculada, ubicado en el parque principal. Este templo es un referente de la tradición católica en el municipio y destaca especialmente por la misa que se celebra cada martes en honor a María Auxiliadora.

Sabaneta está en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En este pequeño pueblo antioqueño, otro de los planes es visitar la Casa Natal de José Félix Restrepo, también llamada Finca La Doctora. Es un lugar icónico, pues fue declarado Monumento Nacional en 1975, como homenaje al reconocido magistrado. En la actualidad, el predio pertenece a la comunidad de Hermanas Siervas del Santísimo.

Una opción más es ir a la Casa de la Cultura La Barquereña, un espacio de arquitectura colonial, con amplias zonas verdes que lo convierten en un escenario ideal para conocer y disfrutar de las tradiciones y expresiones culturales de Sabaneta.

El municipio de Antioquia reconocido por su liderazgo en turismo sostenible, una joya imperdible a menos de 1 hora de Medellín

Para quienes disfrutan de los planes al aire libre, está el Parque Ecológico La Romera, un lugar con una extensión de 181 hectáreas, indicado para disfrutar del turismo natural y de aventura sin tener que ir muy lejos. En este ecoparque, los visitantes pueden caminar al aire libre, disfrutando de la naturaleza en su estado más puro.