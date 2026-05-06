El país que reforzará la vigilancia de los turistas: esta es la razón

El gobierno tailandés prometió el miércoles 6 de mayo reforzar la vigilancia de los turistas tras una serie de incidentes de carácter sexual que, según dijo, perjudican la imagen del país, muy dependiente del turismo.

Los turistas que incurran en un “comportamiento inapropiado” serán objeto de acciones legales, indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Anutin Charnvirakul.

“Las medidas tienen como objetivo proteger los valiosos valores culturales de Tailandia”, añadió, precisando que los controles policiales se intensificarán en los lugares de ocio.

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Esto ocurre después de un incidente el lunes por la noche en la isla de Phuket, donde una pareja fue sorprendida practicando sexo oral a bordo de un tuk-tuk.

La nación espera recibir alrededor de 33,5 millones de turistas extranjeros este año. Foto: Getty Images

Un español de 41 años y una peruana de 43 reconocieron los hechos y están sujetos a un procedimiento de expulsión, informó la policía de inmigración.

Según medios locales, dos parejas de franceses ya habían sido expulsadas de Phuket en febrero y marzo tras ser filmadas manteniendo relaciones sexuales, una en un tuk-tuk y la otra en una playa.

La desnudez o los actos sexuales en público pueden ser castigados en Tailandia con una multa de hasta 5.000 bahts (unos 130 euros).

A pesar de su reputación como destino festivo, Tailandia, mayoritariamente budista, sigue siendo un país socialmente conservador donde las muestras públicas de afecto están mal vistas.

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Su sector turístico es vital para la economía, pero el número de visitantes aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia de COVID-19.

El país del sudeste asiático espera recibir alrededor de 33,5 millones de turistas extranjeros este año, unos dos millones menos de lo previsto inicialmente, debido en parte a la guerra en Oriente Medio.

Turismo global: proyectan un 2026 de consolidación y nuevas experiencias

ONU Turismo y el World Travel & Tourism Council (WTTC) prevén que, durante 2026, el sector turístico tendrá un crecimiento sostenido y estará marcado por una transformación profunda en los hábitos de consumo.

Según ONU Turismo, las llegadas internacionales crecerían entre el 3 % y el 4 %, consolidando una nueva etapa de expansión moderada. Adicionalmente, de acuerdo con el World Travel & Tourism Council (WTTC), en 2025 el turismo alcanzó una contribución cercana a US$11,6 billones, con un crecimiento anual del 4 %, superando el ritmo de la economía global (2,7 %). Para 2026, se estima que esta dinámica continúe con un crecimiento del 3 %.

“El comportamiento del turista en 2026 está definido por una mayor búsqueda de experiencias significativas. “De acuerdo con Booking, más del 65 % de los viajeros planea hacer viajes espontáneos o de recompensa; el 69 % prioriza experiencias de conexión con la naturaleza y el 71 % busca rutinas personalizadas”, señala Anato.

Asimismo, el 68 % manifiesta interés en planificar sus compras antes del viaje, con preferencia por productos locales. Adicionalmente, ONU Turismo señala que se “consolidarán tendencias como el turismo experiencial, centrado en vivencias auténticas, culturales y de bienestar, además del turismo hedonista, enfocado en el disfrute, las experiencias sensoriales y el bienestar personal como eje del viaje”.

Con información de AFP.