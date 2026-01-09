Esta fue la ciudad más visitada del mundo en 2025, según ranking internacional; no está en Europa ni en EE. UU.

Lejos de los destinos tradicionalmente protagonistas en Europa y Estados Unidos, en 2025 los viajeros pusieron su mirada en una ciudad que se consolidó como la favorita del año, marcando un giro en las preferencias de quienes recorren el mundo y reflejando una nueva tendencia en el mapa del turismo internacional.

Este destino fue Bangkok, la vibrante capital de Tailandia, que en 2025 se consagró como la ciudad más visitada del mundo al recibir a más de 30 millones de viajeros internacionales.

Estas cifras le permitieron a la metrópoli asiática superar a icónicos destinos europeos y norteamericanos, en un año que estuvo marcado por la recuperación y el renovado crecimiento del turismo a nivel global.

Entre los aspectos que atraen a los viajeros, se destaca su atractiva oferta cultural, vida nocturna, mercados populares y diversidad gastronómica, lo que la convierte en un destino imperdible para todo tipo de visitantes, desde mochileros hasta turistas que buscan lujo.

Por esta razón, en el ranking internacional la describieron como “la capital del contraste”, que también cautiva con sus templos dorados y una escena hotelera en auge, así como por su combinación de cultura, buen precio y accesibilidad.

Esperando el amanecer en Bangkok Wat Arun con un hermoso y sutil reflejo de la madre naturaleza del amanecer. Foto: Getty Images

De acuerdo con artículos publicados por la prestigiosa revista National Geographic, Bangkok es una ciudad llena de color y vibrante, que también invita a descubrir barrios llenos de encanto. Además, afirma que ya sea la primera visita o un viaje de regreso, la capital de Tailandia siempre ofrece nuevos rincones por descubrir y una energía única que invita a volver.

Algunos atractivos imprescindibles para visitar en esta ciudad son: el Palacio Real; el templo Wat Pho, conocido por albergar el famoso Buda reclinado; el barrio Chinatown, famoso por el nombre de su calle principal, Yaowarat, considerado como una de las zonas más animadas, incluso algo caótica de este destino.

También se encuentra Chao Phraya, que es el río más importante y largo de Tailandia; o el llamado Templo del Amanecer (Wat Arun), situado en la orilla oeste del río Chao Phraya, justo enfrente del Wat Pho y el Gran Palacio, considerado como una de las atracciones más icónicas y visitadas de la capital tailandesa.

Top de las 10 ciudades más visitadas en el mundo

Según este ranking internacional, el top de las 10 ciudades más visitadas en el mundo está compuesto por:

Bangkok, Tailandia. Hong Kong. Londres, Inglaterra. Macao, China. Estambul, Turquía. Dubai, Emiratos Árabes. Meca, Arabia Saudí. Cancún, México. Kyoto, Japón.