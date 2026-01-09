Turismo

Esta fue la ciudad más visitada del mundo en 2025, según ranking internacional; no está en Europa ni en EE. UU.

Entre los aspectos que atraen a los turistas se destaca su oferta nocturna, mercados y gastronomía.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
9 de enero de 2026, 7:09 p. m.
Joven turista en Bangkok tomándose una foto en un templo budista en Tailandia.
Joven turista en Bangkok tomándose una foto en un templo budista en Tailandia. Foto: Getty Images

Lejos de los destinos tradicionalmente protagonistas en Europa y Estados Unidos, en 2025 los viajeros pusieron su mirada en una ciudad que se consolidó como la favorita del año, marcando un giro en las preferencias de quienes recorren el mundo y reflejando una nueva tendencia en el mapa del turismo internacional.

Este destino fue Bangkok, la vibrante capital de Tailandia, que en 2025 se consagró como la ciudad más visitada del mundo al recibir a más de 30 millones de viajeros internacionales.

Así es la ‘curiosa’ isla que ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar gatos rescatados

Estas cifras le permitieron a la metrópoli asiática superar a icónicos destinos europeos y norteamericanos, en un año que estuvo marcado por la recuperación y el renovado crecimiento del turismo a nivel global.

Entre los aspectos que atraen a los viajeros, se destaca su atractiva oferta cultural, vida nocturna, mercados populares y diversidad gastronómica, lo que la convierte en un destino imperdible para todo tipo de visitantes, desde mochileros hasta turistas que buscan lujo.

Turismo

El encantador pueblo boyacense reconocido como importante centro artesanal, un destino imperdible a una hora de Tunja

Turismo

A menos de 1 hora de Medellín: el pueblo antioqueño perfecto para caminar y desconectarse en medio de paisajes de ensueño

Turismo

El rincón del oriente antioqueño que se viste de fiesta este segundo fin de semana de enero; queda a menos de 4 horas de Medellín

Turismo

Tres opciones de planes económicos para disfrutar este puente festivo en Colombia

Turismo

El pueblo del suroeste antioqueño reconocido por sus hermosos paisajes y múltiples atractivos, ideal para la aventura

Turismo

El municipio cundinamarqués que invita a vivir una noche de teatro en familia este puente festivo de enero

Turismo

Así es la ‘curiosa’ isla que ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar gatos rescatados

Turismo

¿Qué llevar a Machu Picchu? Lista esencial de lo que no puede faltar para disfrutar al máximo su visita

Turismo

Cinco tours para disfrutar durante su viaje a Santa Marta: guía para aprovechar al máximo sus vacaciones

Turismo

Parque Tayrona: así quedaron las nuevas tarifas de ingreso para visitar este atractivo en 2026

Por esta razón, en el ranking internacional la describieron como “la capital del contraste”, que también cautiva con sus templos dorados y una escena hotelera en auge, así como por su combinación de cultura, buen precio y accesibilidad.

Bangkok, Tailandia
Esperando el amanecer en Bangkok Wat Arun con un hermoso y sutil reflejo de la madre naturaleza del amanecer. Foto: Getty Images

De acuerdo con artículos publicados por la prestigiosa revista National Geographic, Bangkok es una ciudad llena de color y vibrante, que también invita a descubrir barrios llenos de encanto. Además, afirma que ya sea la primera visita o un viaje de regreso, la capital de Tailandia siempre ofrece nuevos rincones por descubrir y una energía única que invita a volver.

Algunos atractivos imprescindibles para visitar en esta ciudad son: el Palacio Real; el templo Wat Pho, conocido por albergar el famoso Buda reclinado; el barrio Chinatown, famoso por el nombre de su calle principal, Yaowarat, considerado como una de las zonas más animadas, incluso algo caótica de este destino.

También se encuentra Chao Phraya, que es el río más importante y largo de Tailandia; o el llamado Templo del Amanecer (Wat Arun), situado en la orilla oeste del río Chao Phraya, justo enfrente del Wat Pho y el Gran Palacio, considerado como una de las atracciones más icónicas y visitadas de la capital tailandesa.

¿Qué llevar a Machu Picchu? Lista esencial de lo que no puede faltar para disfrutar al máximo su visita

Top de las 10 ciudades más visitadas en el mundo

Según este ranking internacional, el top de las 10 ciudades más visitadas en el mundo está compuesto por:

  1. Bangkok, Tailandia.
  2. Hong Kong.
  3. Londres, Inglaterra.
  4. Macao, China.
  5. Estambul, Turquía.
  6. Dubai, Emiratos Árabes.
  7. Meca, Arabia Saudí.
  8. Cancún, México.
  9. Kyoto, Japón.

Más de Turismo

Nobsa, Boyacá

El encantador pueblo boyacense reconocido como importante centro artesanal, un destino imperdible a una hora de Tunja

Caldas, Antioquia

A menos de 1 hora de Medellín: el pueblo antioqueño perfecto para caminar y desconectarse en medio de paisajes de ensueño

Bangkok, Tailandia

Esta fue la ciudad más visitada del mundo en 2025, según ranking internacional; no está en Europa ni en EE. UU.

San Carlos, Antioquia

El rincón del oriente antioqueño que se viste de fiesta este segundo fin de semana de enero; queda a menos de 4 horas de Medellín

Turismo en Colombia

Tres opciones de planes económicos para disfrutar este puente festivo en Colombia

Atractivos de Antioquia

El pueblo del suroeste antioqueño reconocido por sus hermosos paisajes y múltiples atractivos, ideal para la aventura

Zipaquirá revitalizar su centro histórico, más bellos y emblemáticos de todo el país.

El municipio cundinamarqués que invita a vivir una noche de teatro en familia este puente festivo de enero

Isla griega de Syros

Así es la ‘curiosa’ isla que ofrece alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar gatos rescatados

Murillo Tolima

Los dos departamentos que se consolidan como destinos de descanso y naturaleza

Puerto Gaitán, Meta

Festival de Verano de Puerto Gaitán, un evento para disfrutar este puente festivo: conozca la programación por días e invitados

Noticias Destacadas