El destino del suroeste antioqueño donde la gulupa y el aguacate son protagonistas

A menos de cuatro horas de Medellín, en el suroeste antioqueño, se encuentra un destino popularmente conocido como el “paraíso perdido” de Antioquia, donde la gulupa y el aguacate son protagonistas.

Se trata del municipio de Urrao, un destino cuya economía se basa principalmente en la agricultura, con cultivos de granadilla, frijol, caña, maíz, papa y hortalizas como el aguacate.

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Además, se complementa con la ganadería, así como con actividades de explotación minera y maderera, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Tour para disfrutar el sabor de Urrao

Para muchos viajeros, la manera más auténtica de descubrir un destino y conectarse con sus tradiciones, costumbres e identidad cultural es a través de la gastronomía. Por eso, si desea disfrutar plenamente del sabor de Urrao, la invitación es a dejarse llevar por sus productos frescos, sus preparaciones tradicionales y la riqueza de ingredientes que nacen de su tierra.

De acuerdo con la misma fuente, las recetas urraeñas tradicionales se caracterizan por la innovación y la variedad de sabores, que se combinan en el paladar de forma indescriptible.

Para sentirlos y ser testigos de este encanto culinario, una de las paradas imperdibles es a Finca Hotel Las Araucarias, donde es posible degustar helados de aguacate, fusión de quesos dulces y salados, galleta y gulupa.

Río Penderisco, refugio natural de Antioquia. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia / API

Además, también existe la opción de probar el típico desayuno montañero mientras, al mismo tiempo, se goza de un ambiente tranquilo y un paisaje de ensueño.

Por otro lado, se aconseja visitar Café Chiroso, cuyo nombre está inspirado en el café de origen de la subregión. Este lugar, que también es coworking, es conocido por su estilo elegante y ambiente tranquilo.

“Vinimos con mi esposo y mis hijos a conocer Urrao y nos recomendaron el Café Chiroso. Nos encantó la experiencia, el lugar, su ambiente, decoración y música”, dice una de las reseñas compartida por una usuaria identificada como Catalina C. en la plataforma Tripadvisor.

Además de degustar en este espacio el típico café de origen —que es cultivado por indígenas—, también hay otras opciones como la cerveza de gulupa o soda de maracuyá, entre otros postres o amasijos.

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Para quienes prefieren una apuesta más saludable, el proyecto conocido como la Ecotienda, reconocido por ser autosostenible, es otro punto de interés que vale la pena conocer.

Su menú se distingue por su amplitud y variedad; además, según las reseñas de algunos turistas que lo han visitado, sobresale por la calidad del servicio y sus precios justos.