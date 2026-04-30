La paradisíaca isla, conocida como “lágrima de la India”, que sorprende con sus templos milenarios

¿Aún no decide cuál será su próximo destino de viaje? En medio del océano Índico se encuentra una isla paradisíaca que podría convertirse en una excelente opción para su próxima escapada.

Rodeada de paisajes naturales impresionantes, este lugar ofrece una combinación única de tranquilidad y aventura, ideal para quienes disfrutan explorar entornos exóticos, conectar con la naturaleza y vivir experiencias inolvidables lejos de los destinos tradicionales.

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Este lugar es la isla de Sri Lanka, anteriormente conocida como Ceilán. Se trata de un territorio de 65.610 kilómetros cuadrados ubicado a tan solo 35 kilómetros al sur de la India. Su apodo, que suele despertar la curiosidad de los viajeros, proviene de su característica forma de lágrima visible desde el aire.

De acuerdo con el sitio especializado en turismo Barcelo, con el paso de los años esta isla pasó a convertirse en uno de los destinos más atractivos para viajeros de todo el mundo, pues destaca no solo por su ubicación privilegiada al sur de la India, sino también por la diversidad de paisajes y experiencias que ofrece.

A lo largo del tiempo, Sri Lanka ha ganado reconocimiento como un auténtico paraíso terrenal, ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y sumergirse en entornos naturales únicos. Sus paisajes naturales e imponentes montañas, así como sus playas de aguas cristalinas, son atractivos que muchos buscan disfrutar en temporada de vacaciones.

Elefante bañándose en un lago de Sri Lanka con la roca de Sigiriya de fondo. Foto: Getty Images

Cada una de estas características hace que esta isla se transforme en un lugar que despierta la curiosidad y el interés de viajeros en busca de aventura, tranquilidad y descubrimiento.

Viajar a Sri Lanka significa sumergirse en un destino de parajes naturales que deslumbran con su belleza y extensas plantaciones de té que tiñen de verde las montañas.

Además, se destaca por su riqueza en fauna, donde los reyes son los elefantes y el leopardo, lo que convierte cada recorrido en una experiencia inolvidable.

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Por otro lado, es clave resaltar su riqueza cultural que, gracias a la influencia de diversas religiones y el paso del tiempo, ofrece puntos únicos para visitar, como los restos de la antigua ciudad de Sigiriya, Patrimonio Mundial de la Unesco en 1982.

Uno de los detalles que juegan a su favor como destino turístico es que se consolida como uno de los más económicos para viajar, aunque, como todos los destinos lejanos, lo que sí hay que invertir es tiempo, ya que el vuelo en avión puede tardar unas cuantas horas.