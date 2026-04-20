En Cundinamarca hay diversidad de destinos para conocer, muchos de ellos muy cerca de la capital del país. Este es un territorio que destaca con sus encantos naturales, culturales, históricos y gastronómicos.

En sus 116 municipios, este departamento alberga atractivos que resultan de interés para muchos viajeros dependiendo de sus gustos y necesidades. En esa múltiple oferta se encuentra un destino al que se le conoce como el ‘paraíso hídrico del oriente de Cundinamarca’.

El nombre de este pueblo de Cundinamarca significa ‘vasija de barro’, destino ideal para el turismo de aventura

Se trata de Guayabetal, un destino ubicado a un poco más de dos horas de Bogotá, que encanta a los viajeros con su diversidad de atractivos naturales y la posibilidad de llevar a cabo diversas actividades al aire libre.

Está ubicado a 58 kilómetros de la capital del país, según información de la Gobernación de Cundinamarca, y se caracteriza por tener un clima templado. Cuenta con varias quebradas y un hermoso río, cuyas aguas son puras y libres de contaminación. Es un lugar ideal para practicar deportes extremos como escalada, canyoning, parapente y canotaje, entre otros.

Quebrada Las Perdices, en Guayabetal. Foto: Facebook - Alcaldía de Guayabetal

Atractivos naturales

Uno de sus principales atractivos es la quebrada Las Perdices, un afluente de aguas cristalinas en el que destaca su color azul celeste que invita a la aventura y a vivir una experiencia única de contacto directo con la naturaleza.

Se dice que este es un lugar perfecto para aquellos que buscan desconexión y tranquilidad, pues es un destino que se ha convertido en refugio para quienes quieren alejarse del bullicio y el estrés de la ciudad. Se ha consolidado como un sitio muy concurrido por personas tanto del municipio como de quienes llegan en busca de un plan diferente y tranquilo.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que es reconocido por su riqueza natural y es ideal para el turismo de aventura

Otro de los encantos es el Cañón de Chirajara, un sitio de gran riqueza natural, en donde es posible la práctica de algunas actividades de aventura como canyoning.

De igual forma, está la Virgen del Chirajara, un lugar emblemático, pues se dice que allí se apareció la Virgen en uno de los puentes que conecta a Guayabetal, en Cundinamarca, con el departamento del Meta. Desde entonces le llaman la Virgen del Chirajara y hay quienes la veneran con regularidad.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Guayabetal. Foto: Plataforma De Tour-Gobernación de Cundinamarca/API.

En el casco urbano

En el pueblo está el parque principal, un punto de encuentro donde la vida del municipio se despliega entre montañas y tradición. De acuerdo con información de la Gobernación, es un espacio rodeado de naturaleza, coloridos comercios y la iglesia central e invita a disfrutar de momentos tranquilos, conversaciones al aire libre y la calidez de su gente.

Se ha consolidado como escenario para el desarrollo de fiestas locales, actividades culturales y reuniones que reflejan el orgullo y la resiliencia de una comunidad que vive en armonía con su entorno.