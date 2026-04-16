No es Choachí: a dos horas de Bogotá, el pueblo de clima templado que invita a disfrutar de sus termales

Cundinamarca es un destino por descubrir; un territorio lleno de contrastes naturales y culturales. Es un territorio que ofrece desde paisajes de montaña en la cordillera de los Andes hasta cálidos valles y pueblos coloniales llenos de historia.

El pueblo de Cundinamarca de clima templado y gran riqueza natural, un destino ideal para el descanso

Lugares como la Catedral de Sal de Zipaquirá, la Laguna de Guatavita o Guaduas, pueblo colonial y lleno de historia, convierten a este departamento en un lugar ideal para escapadas cortas gracias a su cercanía con la capital y su amplia oferta de actividades: senderismo, ciclismo, deportes de aventura y turismo gastronómico son algunas de las opciones.

Con un total de 116 municipios, tiene una amplia oferta que vale la pena explorar y disfrutar. Uno de ellos es Quetame, un destino ubicado a un poco más de dos horas de Bogotá, que les ofrece a los viajeros variedad de planes para desarrollar.

Información de la Gobernación indica que este lugar se caracteriza por su tranquilidad y es ideal para caminar y disfrutar de sus hermosos paisajes y belleza natural.

Las aguas termales son uno de los atractivos para visitar en Quetame. Foto: Alcaldía de Quetame/API.

Allí, uno de los encantos que llama la atención de los viajeros son las aguas termales de Guiterma. Según información de la Alcaldía Municipal, estos pozos poseen minerales y se les atribuyen propiedades curativas. Para llegar hasta este punto, se debe recorrer un kilómetro desde la Inspección de Puente Quetame, indica la fuente oficial.

Lugares de interés

Otro de los sitios para visitar y que es perfecto para los amantes de la naturaleza es la Reserva Natural Páramo de las Burras, en donde los viajeros pueden hacer avistamiento de flora y fauna y caminatas ecológicas.

Así es el pueblo que alberga una de las iglesias más imponentes de Cundinamarca; tiene 70 metros de altura

Este espacio natural junto al páramo El Atravesado, según la Alcaldía, destaca por ser de terreno irregular y montañoso, adornado con frailejones que marcan el nacimiento de diferentes cuerpos de agua. Una de las recomendaciones es que, para hacer los recorridos, se debe buscar la compañía de un guía especializado, ya que el camino está demarcado.

Piedra de la Tuna, en Quetame, Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Quetame/API.

También está la Piedra de la Tuna y el Mirador de la Z. Estos sitios son perfectos para llevar a cabo actividades al aire libre, respirar aire fresco y conectar de forma tranquila con la naturaleza.

En el casco urbano se puede visitar la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, de la cual se planificó su construcción en el año 2010, debido a que la estructura de la anterior fue afectada por un sismo, provocando su demolición.

Para quienes disfrutan de los amasijos, en Quetame pueden deleitarse con delicias como el pan de sagú, arepas, almojábanas, mantecadas y achiras.