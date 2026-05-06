Al igual que otras regiones de Colombia, el departamento del Tolima se caracteriza por su amplia oferta turística, que permite a los visitantes disfrutar tanto de sus paisajes como de una gastronomía variada que encanta a personas de todas las edades.

El pueblo del Tolima donde se come la mejor lechona de Colombia, un destino imperdible lleno historia, tradición y cultura

Sus pueblos conservan una marcada herencia colonial y ofrecen múltiples escenarios naturales, ideales para apreciar y disfrutar de ríos, cascadas, montañas y valles que enriquecen cualquier recorrido por el departamento.

Allí en sus tierras, se encuentra uno de los tesoros mejor guardados, ideal para el turismo de naturaleza, pero también para disfrutar de sus abundantes aguas volcánicas que, se dice, generan beneficios para la salud.

Se trata de Murillo, reconocido por la ONU Turismo como uno de los pueblos más lindos del mundo e ideal para hacer turismo rural. Está ubicado a 144 kilómetros de Ibagué y ofrece un clima típico de montaña andina con una temperatura promedio de 12 grados centígrados y una altitud cercana a los 2.950 metros sobre el nivel del mar.

Las aguas termales son uno de los encantos en Murillo Tolima. Foto: Instagram @murillo.travel

Uno de sus valores agregados es la cercanía al imponente Nevado del Ruiz, convirtiéndose en un punto estratégico para admirar este majestuoso paisaje natural.

Aguas medicinales

Sus paisajes de páramo, su cercanía al nevado y sus aguas termales lo convierten en un lugar atractivo para quienes buscan caminatas ecológicas, tranquilidad y conexión con los ecosistemas andinos, pero también para aquellos que encuentran en sus aguas termales beneficios para la salud.

El tesoro oculto del Tolima, a solo dos horas de Ibagué, que enamora con sus nevados, termales y fascinantes paisajes

Uno de sus principales atractivos son las Termales de La Cabaña, ubicadas dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados. Allí, los viajeros pueden disfrutar de piscinas de aguas termales rodeadas de vegetación colorida. Por su origen volcánico, a sus aguas se les atribuyen propiedades medicinales, pues son ricas en minerales y ofrecen una temperatura que oscila entre 30 y 40 grados centígrados.

A esta se suma la termal La Campanita, en la cual se hace un recorrido en media montaña donde se puede observar un variado ecosistema, un bosque alto andino, el cañón del río Recio y la palma de cera. También es recomendada por sus aguas medicinales, así como las termales Canaán y las termales del Ruiz.

Otros encantos son la Quebrada de los 7 Colores, la Laguna Corazón y la Cascada de la Laguna, precisa el portal Travelgrafía. La mencionada quebrada desciende directamente de la montaña y se caracteriza porque sus aguas contienen azufre, creando un hermoso efecto que se traduce en un arcoíris de colores, además de que los habitantes tienen la oportunidad de bañarse en sus aguas.

Murillo es un destino ideal para visitar en el Tolima. Foto: Milagros Palomares

En el casco urbano

En el casco urbano de Murillo se destacan varios espacios de gran valor cultural e histórico. Por ejemplo, la Parroquia de la Medalla Milagrosa, un referente arquitectónico y religioso del municipio, y la Casa Murillo, una construcción de estilo colonial que resguarda la memoria local y promueve temas como la conservación ambiental, el turismo sostenible y la cultura.

El municipio del Tolima que tiene su propia piscina natural de agua caliente, destino ideal para los amantes de la naturaleza

El parque principal es el corazón sociocultural del pueblo, un espacio donde convergen las principales instituciones y donde habitantes y visitantes se reúnen para compartir, rodeados de agradables jardines que embellecen el entorno.