El pueblo del Tolima donde se come la mejor lechona de Colombia, un destino imperdible lleno historia, tradición y cultura

El departamento del Tolima, ubicado en la región Andina de Colombia, es un destino encantador con gran riqueza natural y cultural.

Uno de sus municipios es El Espinal, ubicado a 58 kilómetros de Ibagué. Es el segundo más poblado de esta región y es conocido como la capital arrocera del centro del país y la cuna del bunde tolimense.

Así es el pueblo conocido como el ‘paraíso natural de Colombia’, un destino riqueza hídrica y variedad de especies

Su economía se basa en la agricultura, sobre todo del arroz y otros productos como algodón, soya, maíz, tabaco y diferentes variedades de mangos.

La preparación de la lechona es una tradición tolimense. Foto: Facebook: Alcaldía de El Espinal

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La mejor lechona

De acuerdo con la Gobernación del Tolima, la lechona de este municipio es considerada como la mejor del país por su delicioso sabor y por conservar la receta original que no tiene arroz.

El 29 de iunio de cada año se celebra el día mundial de la lechona. Durante el día todos los visitantes pueden encontrar os principales exponentes de este plato y, además, disfrutar de shows musicales y concursos.

Otras comidas típicas son el sancocho de gallina criolla, el viudo de capaz y los tradicionales amasijos como biscochos de achira, biscochuelos y almojábanas.

Sitios de interés

Entre los sitios de interés del municipio se encuentra la catedral Nuestra Señora Del Rosario. Comenzó su construcción el 16 de Julio de 1848 con Fray Nicolás Guarín de la Zerda y Quintana, por orden del virrey arzobispo Don Antonio Caballero y Góngora, y concluyó su construcción el Reverendo Padre Antonio Castañeda el 28 de diciembre de 1887.

Otro lugar relevante es la antigua acaldía. Esta construcción es una de las más representativas del Municipio. “Se encuentra ubicada al lado del actual palacio municipal, debido a que anteriormente era una sola edificación. Su composición arquitectónica de estilo republicano demuestra una gran obra plasmada por sus creadores”, señala la Gobernación del Tolima.

También es destacado el pueblito espinaluno. Este es un centro cultural y turístico del municipio. “Recoge una capilla, salas de exposiciones y eventos culturales, una plazoleta central al igual que módulos para la venta de platos autóctonos debidamente organizados y que recoge la estructura de lo que es tradicional”, agrega la Gobernación.

La estación del ferrocarril es también imperdible. Fue reconstruida en 2002. Fue fuente de progreso en la región, ya que permitió a sus habitantes cambiar su forma de transporte pasando del transporte en mula al tren y agilizando la comunicación con la capital.

El Puerto de la Caimanera o malecón es otro lugar atractivo. A comienzos del siglo XX, permitía a los navegantes del Río Magdalena tener un punto donde abastecerse de alimentos y suministros básicos para sus travesías.