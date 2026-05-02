El pueblo boyacense cuyo nombre signifca ‘cumbre extrema’, un lugar reconocido por su tradición agrícola y sus atractivos naturales

El departamento de Boyacá es uno de los más encantadores de Colombia y ofrece diversos atractivos para sus visitantes.

Uno de sus municipios es Úmbita, ubicado a 12 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), este municipio perteneció en sus comienzos a Chiriví (hoy Nuevo Colón). Su nombre significa en lengua muisca ‘tu pinta’ o ‘cumbre extrema’.

Luego de la llegada de los españoles, la población fue fundada por el párroco Juan Antonio Melo Pinzón en 1777, y la parroquia se denominó Nuestra Señora de Chiquinquirá de Úmbita. Adicionalmente, en 1821, Simón Bolívar visitó el municipio con el fin de reclutar soldados para su ejército.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Economía

En materia económica, Úmbita cuenta con una reconocida tradición agrícola.

“Según los historiadores, sus moradores son especialmente dedicados a las labores del campo. Viven y sienten un gran arraigo por su tierra, su carácter está ligado a la vida familiar y a perpetuar sus tradiciones. Según datos locales, a mediados del siglo XX se creó el Instituto Técnico Agrícola, en la región de Icabuco, el cual ha venido capacitando técnicos agrícolas en la región y promoviendo el desarrollo en torno al campo”, reseña Situr Boyacá.

“El 13 de junio de 1953 se inauguró la vía departamental de Úmbita, que une al municipio con Turmequé, contribuyendo al progreso de sus habitantes. En ese mismo año se construyó el palacio municipal”, agrega.

La población es reconocida por el cultivo de papa, pero produce también maíz, arracacha, haba, arveja y frutales.

Uno de los atractivos de este municipio son sus aguas termales. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

El casco urbano del municipio está conformado por construcciones de tipo colonial y de arquitectura más moderna. Adicionalmente, su afluente más importante es el río Bosque, el cual nace en las estribaciones de la cordillera Oriental.

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Entre los principales sitios de interés de Úmbita se encuentra el Hueco el Infiernito, ubicado en la vereda Chuscal, donde se presume tenía su asentamiento el indio Icabuco;

También se destaca el Alto el Castillejo, uno de los sitios turísticos más visitados por lugareños y turistas, en cuya cúspide se encuentra la imagen de una virgen.

Otros lugares imperdibles son la laguna de Agua Blanca, ubicada en la vereda Palocaído, ideal apara el avistamiento de aves; La Piedra de Nueve Pilas, lugar utilizado por los indígenas como observatorio; la capilla en piedra de Santa Brígida de Suecia; y la laguna de Peña Negra, escenario rodeado de pantanos, de difícil acceso, pero lleno de historias.

En cuanto a las expresiones culturales, las principales festividades son las ferias y fiestas tradicionales, que se llevan a cabo en enero.