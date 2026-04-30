Destacan incremento en frecuencias aéreas internacionales hacia Colombia

El fortalecimiento de la infraestructura aérea en Colombia es clave para el dinamismo del turismo nacional e internacional.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), durante el pasado mes de marzo se registró un incremento del 3,7% en frecuencias internacionales semanales.

El mercado estadounidense lidera la oferta con más de 360 frecuencias, seguido de hubs regionales como Panamá, con 268 frecuencias y 43.000 sillas, y mercados clave como México, Perú, Ecuador y España, que entre los cuatro representan el 25,6% del total de frecuencias.

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Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, señaló que para las agencias de viaje "una mayor conectividad representa nuevas oportunidades para fortalecer la comercialización de destinos, diversificar la oferta turística y responder a una demanda cada vez más dispuesta. Este crecimiento en las frecuencias es una herramienta estratégica indispensable para impulsar la competitividad del sector y fomentar el desarrollo de todas las regiones del país”.

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A nivel interno, la integración turística se ve respaldada por una "robusta red doméstica de 6.8 mil frecuencias semanales directas, cubriendo 232 rutas operadas por 7 aerolíneas“.

El fortalecimiento de la infraestructura aérea en Colombia es clave para el dinamismo del turismo nacional e internacional. Foto: Getty Images

“Se resalta que esta evolución positiva del mercado no solo mejora el acceso de los viajeros, sino que posiciona a Colombia como un referente en conectividad regional, permitiendo que las agencias continúen siendo el principal canal de asesoría y venta para un turismo más profesional y organizado", subrayó Anato.

Turismo en Colombia: Agencias de viaje reportan incremento en ventas en primer trimestre de 2026

La más reciente Encuesta Trimestral de Anato (ETA), correspondiente al primer trimestre de 2026, encontró que el 70 % de las agencias de viajes encuestadas registró un incremento en sus ventas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte, 22,6 % de los encuestados reportó aumentos de entre el 10 % y el 19 %, mientras que un 17,4 % señaló que sus ventas escalaron entre un 20 % y un 49 %.

La encuesta, además, destacó las preferencias geográficas de los viajeros:

Destinos nacionales: Cartagena continúa a la cabeza (49,6 %), seguida por un empate técnico entre San Andrés y Santa Marta (42,6 %), mientras que Bucaramanga (5,2 %) y Amazonas (5,2 %) se acercan al top 10.

Destinos internacionales: Estados Unidos (38,3 %) y España (31,3 %) se consolidan como los favoritos, con una presencia creciente de destinos como México (27,8 %), Punta Cana y República Dominicana (27,0 %).