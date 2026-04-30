La gastronomía es uno de los grandes atractivos de Colombia. Sus platos son apetecidos por su enorme diversidad de sabores, resultado de la mezcla de tradiciones indígenas, africanas y españolas.

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Cada región del país aporta ingredientes y preparaciones únicas: desde la abundancia de productos frescos como frutas tropicales, tubérculos y granos, hasta recetas emblemáticas que reflejan la identidad cultural de sus comunidades.

Además, la cocina colombiana destaca por su capacidad de adaptarse a distintos gustos sin perder su esencia. Platos como la bandeja paisa, el ajiaco o las arepas son ejemplos de preparaciones que combinan tradición y sabor, lo que las hace muy atractivas tanto para locales como para turistas.

El sancocho de bagre es uno de los platos para disfrutar en este destino histórico y colonial. Foto: Getty Images

Sin embargo, no son los únicos. El pescado también ha ganado popularidad y no solo en las costas Pacífica o del Caribe se puede degustar, sino que hay destinos en el interior del territorio nacional donde esta es una de sus principales cartas cuando se trata de atraer a los turistas.

El buen pescado de Honda

Uno de esos destinos en donde uno de los mejores planes es comer su rico pescado es Honda, en el departamento del Tolima. Este municipio, ubicado a menos de cuatro horas de Bogotá, es un lugar encantador para visitar, pues, además de su rica gastronomía, está su belleza colonial y sus atractivos naturales.

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Allí la frescura del pescado es uno de sus valores agregados. Es un alimento que se refleja en preparaciones típicas como el viudo y el sancocho, dos platos emblemáticos que resaltan la esencia culinaria de la región.

Según el sitio web de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, la cocina tradicional de este municipio está representada por una gran variedad de pescados cocinados, fritos o asados, que pueden degustarse en los restaurantes ubicados a orillas del río Magdalena.

Honda es una población con un gran aporte histórico para el país a orillas del río Magdalena. Foto: Getty Images

¿Qué otros planes hacer en Honda?

Además de comer un rico pescado, este municipio tolimense se destaca por su arquitectura colonial, en la que es posible apreciar sus calles empedradas y fachadas que evocan a la Cartagena antigua o incluso a Andalucía, en España, tal como menciona la Gobernación del Tolima.

Se le conoce como la “Ciudad de los puentes” porque en sus calles se levantan más de cuarenta, los cuales permiten cruzar los ríos Magdalena, Gualí, Guarinó y Quebrada Seca, según la Red de Pueblos Patrimonio, de la cual hace parte.

Es un destino tranquilo que ofrece un ambiente ideal para caminar, reflexionar y disfrutar de sus paisajes mientras se saborea un tamal tolimense, una lechona o el tradicional raspado de frutas.