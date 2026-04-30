Bogotá celebra la cultura argentina con un plan gastronómico imperdible este 2 y 3 de mayo: conozca de qué se trata

Aprovechando el primer fin de semana de mayo, con puente festivo por el Día Internacional del Trabajo, Bogotá se convierte en un vibrante punto de encuentro para quienes disfrutan los sabores y la cultura argentina.

Con el festival ‘Argentina en el corazón de Bogotá’, durante dos días, la ciudad se llena de tradición y sabores que invitan a los visitantes a vivir una experiencia única, especialmente diseñada para los amantes del turismo gastronómico.

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Este encuentro cultural y culinario se llevará a cabo el sábado 2 y domingo 3 de mayo de 2026, en el Parque Los Novios, con entrada totalmente gratis, según informó la Alcaldía de Bogotá en su sitio web.

La programación se llevará a cabo desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., ofreciendo a los asistentes un espacio al aire libre donde podrán disfrutar de música, danza, emprendimientos, literatura y gastronomía.

Para quienes buscan salir de la rutina y aprovechar el primer fin de semana de mayo, esta propuesta se presenta como una excelente opción no solo para acercarse a la cultura y los sabores de Argentina, sino también para disfrutar de uno de los escenarios naturales más representativos de la ciudad, ubicado en la localidad de Barrios Unidos, al costado norte de la avenida calle 63.

Con esta iniciativa se busca que bogotanos, bogotanas y turistas se encuentren en torno a la diversidad, disfrutando de una amplia oferta gastronómica que incluye platos como empanadas, choripanes, alfajores, sándwiches, asados, entre otros productos como snacks, bebidas y postres.

Además, el evento dispondrá de un espacio dedicado a emprendimientos de moda, hogar, decoración y alimentos empacados.

Este festival, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá junto a entidades distritales y en alianza con la Embajada de Argentina en Colombia, es un espacio para compartir en familia y conocer otras culturas a través de la gastronomía.

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En esta ocasión, el país invitado es Argentina. Sin embargo, en la primera edición de este evento, que se realizó en 2025, los asistentes pudieron degustar platos típicos de México, consolidando este espacio como una oportunidad para ampliar la oferta cultural gratuita de la ciudad y conocer la riqueza y diversidad gastronómica presente en la capital.

“‘Argentina en el corazón de Bogotá’ es mucho más que una celebración; es un puente entre culturas que nos recuerda que el sabor también es memoria, identidad y encuentro", destacó Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.