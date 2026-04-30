La joya oculta del Putumayo conocida como “paraíso amazónico”, un destino emergente fascinante por descubrir

Ubicado en el extremo suroccidental del departamento de Putumayo, con una temperatura media de 25 grados centígrados y una riqueza natural única por descubrir, sobresale en el mapa turístico de Colombia el municipio de Orito.

Aunque poco explorado, este territorio es un destino fascinante por descubrir, ofreciendo a sus visitantes diferentes rutas turísticas que destacan sus productos agrícolas, la destreza de sus habitantes a través de sus muestras de arte y su riqueza urbana.

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Es conocido bajo el apelativo de “paraíso amazónico” porque se encuentra situado exactamente en la zona transicional de la cordillera de los Andes y el inicio de la región amazónica, lo que le otorga una gran riqueza biofísica, según indica su Plan de Desarrollo Turístico publicado por la Alcaldía Municipal en su página web.

Además, uno de sus espacios más valiosos y de gran importancia ambiental es el Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, una de las siete áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales en el Piedemonte Andino Amazónico.

Atractivos de Orito, Putumayo Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía Municipal Orito / API

Aunque este lugar no cuenta con vocación turística, sí se destaca en su Plan de Desarrollo Turístico por su riqueza natural y cultural invaluable.

En cuanto a su abundancia hídrica, sobresalen ríos como el que lleva su mismo nombre, también el Acaé, Guamuez, Sucio y Churuyaco, además de otros atractivos que fusionan historia, tradición, cultura, naturaleza y legado.

Dos rutas turísticas imperdibles en Orito

1. Ruta del Chocolate

Una experiencia inmersiva que cada vez atrae a esos viajeros, especialmente a aquellos interesados en conectarse con la tierra, conocer más sobre los saberes campesinos y, por supuesto, a los que son amantes del chocolate.

La actividad se desarrolla en una finca ubicada en la vereda Mirador, a pocos kilómetros del casco urbano de Orito, famosa por su entorno natural y hermosos paisajes que la rodean. Sin embargo, más allá de esta belleza natural, es un lugar que brinda la posibilidad de aprender más sobre el cultivo de cacao y su transformación.

Una agricultora cosechando vainas de cacao Foto: Getty Images

Por otro lado, cuenta con espacios ideales para sentarse y degustar deliciosas tazas de este producto insignia del territorio.

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2. Ruta Urbana

Esta ruta invita a los visitantes de Orito a conocer sus principales atractivos, como el Parque de las Manos, la plaza de mercado, el Monumento al Indígena y el Museo Costumbrista, donde se puede apreciar una amplia colección de antigüedades.

Lo más atractivo de la plaza de mercado de este municipio del Putumayo es la posibilidad de conocer frutas amazónicas y productos propios de la región.

Ruta turística en Orito, Putumayo Foto: Cortesía - Alcaldía de Orito / API

El recorrido, que dura aproximadamente 3 horas, también incluye muestras artísticas y relatos sobre la historia de Orito.