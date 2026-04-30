Si es de los viajeros que le apasionan los tours gastronómicos, Bogotá, la capital de Colombia, es un destino que no puede quedar fuera de su lista. Esta vibrante ciudad se destaca por ofrecer una experiencia culinaria diversa y auténtica, donde convergen tradiciones, ingredientes locales y propuestas innovadoras.

Desde las coloridas plazas de mercado hasta los restaurantes más reconocidos, en la metrópoli es posible encontrar una amplia variedad de sabores que conquistan tanto a locales como a visitantes de diferentes partes del mundo.

Cinco pueblos de clima cálido cerca de Bogotá para visitar este fin de semana festivo de mayo

Así puede planificar su tour gastronómico en Bogotá

1. Paloquemao

La primera parada para incluir en el itinerario es Paloquemao, la plaza de mercado más grande de la capital, donde es posible hacer uno de los recorridos culinarios de mayor diversidad: desde frutas tropicales, hasta avena casera y diversos tipos de amasijos se encuentran en este lugar.

El desayuno típico para degustar en esta plaza es con caldo de carne o pescado, acompañado con huevos al gusto, arepas rellenas, tamales, lechona y ensaladas de fruta recién picada y más opciones.

Plaza de Mercado Paloquemao Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

2. Café San Alberto

En este sitio de interés se puede degustar el café más premiado en Colombia, con seis reconocimientos otorgados por el Instituto Internacional de la Calidad y Sabor de Bruselas. Además, cuenta con varias experiencias en las que, por medio de los sentidos olfativo y gustativo, los visitantes pueden aprender a identificar el café colombiano de alta calidad.

Según explica Colombia Travel, la cata que se realiza en la ciudad inicia con una breve descripción sobre las especies de café cultivadas en la Hacienda quindiana San Alberto, de la selección y recolección de los granos, y el proceso de tostado.

Posteriormente, se procede a identificar los sabores característicos de un café de buena calidad, junto con los aromas que permiten reconocerlo.

3. La Puerta Falsa

A media cuadra de la plaza de Bolívar, en la calle 6ta con 11, se encuentra este icónico restaurante que desde 1816 deleita a sus comensales con lo mejor de la gastronomía santafereña, llena de sabor y tradición.

Entre los platos se destacan opciones como tamales, ajiacos, postres y, por supuesto, el chocolate santafereño, que tradicionalmente se acompaña con pan enmantequillado o almojábana.

4. Andrés Carne de Res

Otro de los restaurantes más icónicos de Colombia y Latinoamérica, famoso por fusionar comida y jugos tradicionales con un ambiente alegre y lleno de animación.

En horas de la noche, este lugar se convierte en una gran pista de baile, donde frutas tropicales como la mandarina y el lulo son la base de sus principales cócteles. Para disfrutar este ambiente, se encuentra una sede en el corazón de la capital, así como varios centros comerciales.

Cali es la quinta ciudad de Colombia en la que Andrés Carne de Res abre sus puertas. Foto: Tomada de Andrés Carne de Res

Así es una de las cascadas más imponentes de Boyacá, un paraíso mágico a 45 minutos de Villa de Leyva

5. Restaurante Leo

Este restaurante, de la chef colombiana Leonor Espinosa, se consolida como uno de los mejores de Latinoamérica, ubicado en el corazón de Bogotá, muy cerca a la Macarena.

El establecimiento ofrece un menú inspirado en la biodiversidad y los pisos térmicos que tiene Colombia. Además, cuenta con maridajes hechos por su hija Laura Hernández, que resaltan bebidas tradicionales.