Estas son las ciudades europeas que más atraen a los turistas con su gastronomía, según ranking

Una forma de adentrarse en la cultura y las tradiciones de un destino es a través de su gastronomía. Por ello, cada vez más viajeros se sienten atraídos por los tours culinarios, una oportunidad para degustar sabores auténticos y descubrir modos de preparación que han pasado de generación en generación y que forman parte esencial de la identidad de cada lugar.

Esta tendencia ha sido respaldada por un estudio realizado por la plataforma de experiencias en destino Tui Musement junto con la firma de investigación Appinio, que revela que más del 56 por ciento de los viajeros están interesados en realizar actividades culinarias durante sus vacaciones.

Por otro lado, indica que el 71 por ciento de los viajeros prefiere reservar estas experiencias con antelación, mientras que el 60 por ciento elige el atardecer o la noche como el momento ideal para vivir esta experiencia.

En cuanto a los destinos de Europa que más atraen a los turistas con su gastronomía, Roma, Lisboa y Londres lideran la lista, de acuerdo con el volumen de búsquedas en Google del término ‘food tour’.

A partir de estos datos, la compañía elaboró un ranking de las ciudades europeas más populares para este tipo de experiencias y descubrió que Italia se ha posicionado como un importante referente de tours gastronómico dentro del top 20.

Con más de 80.000 búsquedas, Roma (Italia) encabeza la clasificación, marcando un interés especialmente por talleres de pasta fresca y tiramisú, recorridos con degustaciones en zonas como Campo de’ Fiori y Trastevere, y visitas al Mercado Trionfale.

Entre tanto, Lisboa (Portugal), atrae con sus recorridos por barrios como Alfama, Bairro Alto y Baixa, que permiten descubrir platos tradicionales como el pastel de bacalhau, las sardinas a la plancha, los pasteles de nata y la ginjinha.

Londres (Reino Unido), por su parte, es un destino que cautiva por su combinación de platos tradicionales como el fish and chips, visitas a pubs históricos y recorridos por zonas como Chinatown, Soho o Covent Garden, con paradas en Borough Market.

Otras ciudades que aparecen en el ranking

Ámsterdam (Países Bajos), con sitios de interés como el barrio de Jordaan o experiencias como las degustaciones de quesos, junto con visitas a tiendas especializadas y excursiones a Edam y Gouda, concentran gran parte del interés.

Madrid (España) también aparece en la lista gracias a sus recorridos centrados en el tapeo, combinados con visitas a puntos emblemáticos como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y el Mercado de San Miguel.

En París (Francia), los viajeros buscan experiencias que van desde talleres de repostería en Saint-Germain-des-Prés hasta degustaciones de queso y vino en Le Marais, además de clases de macarons.

A la lista se suma Atenas (Grecia), con recorridos que incluyen el mercado central Varvakios y el barrio de Psiri, haciendo algunas paradas en tabernas tradicionales y degustaciones de productos locales.

Oporto (Portugal) cautiva con su Mercado do Bolhão y las bodegas de Vila Nova de Gaia, mientras que en Nápoles (Italia) sobresalen las clases de elaboración de pizza y especialidades locales como el cuoppo fritto y la sfogliatella.