Turismo cultural: el nuevo festival que llega a Bogotá y combina música, arte y gastronomía

Bogotá será epicentro durante los dos próximos fines de semana del Festival Ondas, un evento que combina música, arte, cultura y gastronomía y que se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar.

“Del 13, 14 y 15, y luego del 19, 20 y 21 de febrero, la ciudad vibra en una nueva frecuencia con Ondas, el primer festival de ciclo en Colombia: una experiencia al aire libre y de bajo impacto que propone una nueva forma de vivir los festivales”, señala el Instituto de Turismo de Bogotá.

“El parque Simón Bolívar, será el punto de encuentro para disfrutar música, cultura y gastronomía desde la calma, la cercanía y la autenticidad”, agrega.

El festival está dirigido a públicos diversos, con fechas para mayores de 18 años, jornadas para mayores de 14 años con acompañamiento y un día especial para todas las edades.

El Festival Ondas contará con espacios ideales para el esparcimiento y la gastronomía. Foto: Festival Ondas

Agenda

El festival suma a la agenda cultural de Bogotá seis conciertos, cada uno con una propuesta musical distinta, que recorrerá sonidos como el rock, el pop, el reggaetón y otros géneros para reunir audiencias diversas:

13 de febrero: Ivy Queen + Villano Antillano

14 de febrero: The Cardigans

15 de febrero: Encanto de Disney (Sinfónico)

19 de febrero: Arde Bogotá + Silvestre y la Naranja

20 de febrero: Justin Quiles + Ovy on the Drums

21 de febrero: Jerry Rivera

De izquierda a derecha: la rapera Villano Antillano; los cantantes de reggaeton Ivy Queen y Justin Quiles, y el salsero Jerry Rivera. Todos forman parte del line up del Festival Ondas. Foto: Semana

“Cada día tendrá una oferta musical diferente, por lo que podrás comprar tu entrada de manera individual y elegir la fecha que más se ajuste a tu gusto, o vivir el ciclo completo si quieres recorrer toda la propuesta sonora del festival” agrega la entidad

Información importante para la visita

Turismo Bogotá señala que los shows del 13, 14 y 21 de febrero son para mayores de 18 años, sin excepción. Los conciertos del 19 y 20 de febrero están habilitados para mayores de 14 años y los menores deberán asistir acompañados por un adulto. El 15 de febrero será una jornada para todas las edades. Para esta fecha se recomienda el uso de protección auditiva en menores de 5 años y no habrá venta de licor dentro del festival.

“En Ondas, la música es el punto de encuentro. Es un festival en donde no se cree en los placeres culposos, sino en parches pensados para cada personalidad musical. El festival será un espacio para disfrutar con amistades, buenos after y grandes sonidos, en un entorno tranquilo y consciente”, remarcó la entidad.