Viajar por Colombia es uno de los mejores planes para muchas personas que les gusta conocer sobre la historia, la cultura, las costumbres y la belleza de los paisajes de esta tierra.

El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘la tierra de la esposa del capitán’, un lugar con larga historia y riqueza natural

En ese posible recorrido, uno de los destinos que llama la atención de los turistas es Boyacá, un departamento que está lleno de encantos, donde nadie es forastero y donde todo el que llega es bienvenido, pues sus habitantes se caracterizan por su amabilidad.

Son tierras enmarcadas por montañas, ríos, páramos y pueblos coloniales que las hacen únicas. Allí en la provincia de Oriente, una de las 13 en las que está dividido el departamento, se encuentra Guateque, un destino perfecto para conectar con la naturaleza y vivir momentos de aventura, mientras se disfruta de una rica gastronomía, uno de sus principales atributos.

La gastronomía es uno de los atractivos turísticos de Guateque. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Una de sus preparaciones icónicas es la carne de caldero, una delicia gastronómica de la región del Valle de Tenza, que en esta población cobra especial importancia y que llama la atención de propios y foráneos.

En este plato típico, las piezas de la res son adobadas con sal, pimienta, hierbas aromáticas, cerveza o guarapo y se cocinan a fuego lento durante horas, en un fogón hecho con leña, preferiblemente.

Cuando está lista, la carne toma una textura suave y un sabor entre dulce y salado que seduce los paladares más exquisitos. Esta delicia se acompaña con papa o yuca y guacamole, productos que complementan la experiencia.

El plato boyacense insignia de Sotaquirá, una delicia gastronómica declarada patrimonio cultural

A este plato se suman otros que hacen parte de la gastronomía típica de este municipio boyacense. En la lista se incluyen los amasijos, tamales y el postre típico conocido como media luna.

Sitios de interés

En un viaje por Guateque, los turistas pueden disfrutar de algunos atractivos como el Parque Recreacional Colina, el sendero del Alto de la Burra, la pila municipal, el reloj de la torre, el parque principal y la casa de la cultura, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Este municipio boyacense está situado en el Valle de Tenza, provincia de Oriente. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Los habitantes de este destino del Valle de Tenza, ubicado a un poco más de dos horas de Tunja, concentran su desarrollo económico en la agricultura, el comercio, la pirotecnia, la ganadería y el transporte, entre otros.

Es un pueblo en el que los festivales abundan. Dentro de sus principales celebraciones se encuentran el Festival de Luces y Cultura, el cumpleaños de Guateque, la conmemoración de la Semana Santa, la Semana de la Cultura “Cacique Guatoc”, el Festival de Saberes y Sabores y la Carrera Atlética Ultra Valle de Tenza.

También son importantes las ferias empresariales, gastronómicas y artesanales, los mercados campesinos y las fiestas religiosas de San Isidro Labrador, San José, la Virgen del Carmen y el Señor de los Milagros.