El plato boyacense insignia de Sotaquirá, una delicia gastronómica declarada patrimonio cultural

La gastronomía boyacense es uno de los grandes atractivos de esta región del país. Sus platos son apetecidos por los viajeros porque guardan sabores auténticos y recetas tradicionales que han pasado de generación en generación.
Sus preparaciones están hechas con ingredientes locales y frescos, muchos provenientes de huertas campesinas, lo que les da un caracter casero. Delicias como el cocido boyacense, la changua o las arepas boyacenses destacan por su sabor y su conexión con la identidad cultural de la región.
A esto se suma la hospitalidad de su gente y la posibilidad de disfrutar estas comidas en entornos cálidos y amables que se complementan con lindos paisajes, historia y artesanías.
Uno de esos platos tradicionales se prepara en Sotaquirá y se caracteriza porque es elaborado a base de maíz, un legado gastronómico de los antepasados chibchas, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).
Este plato fue reconocido como patrimonio cultural desde 2014 y se prepara con masa de maíz mezclada con guiso de cebolla, matequilla, leche, sal y miga de pan; la cual se rellena de papa, carne de gallina, costilla y diversas verduras, entre otros ingredientes; todo envuelto en hojas de col y cocinado por varias horas a fuego lento.
A este plato único de este municipio se suman otras delicias como el cocido boyacense, un sudado tradicional con tubérculos andinos, carnes y longaniza boyacense; envueltos empedrados, mantecados y de mazorca: preparaciones típicas que acompañan celebraciones y reuniones familiares, además de los amasijos campesinos.
¿Cuáles son los atractivos de Sotaquirá?
Complementario a su gastronomía, en Sotaquirá los viajeros encuentran varios atractivos que vale la pena conocer. De acuerdo con Situr, este municipio boyacense, ubicado a menos de una hora de Tunja, capital del departamento, ofrece un abanico de encantos naturales, culturales y arquitectónicos.
Por ejemplo, está el Parque Corceles de la Libertad, que se caracteriza por ser un epicentro histórico y cultural, con un monumento a los caballos donados en la independencia.
De igual forma, se encuentra la Laguna Rica, ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, rodeada de páramo y bosque andino, ideal para los amantes del senderismo y el avistamiento de especies.
Un atractivo más es la Cascada Chontales, una caída de agua de 60 metros, perfecta para actividades de aventura como torrentismo y cabalgatas ecológicas y el Cerro Ecce Homo o Siome, un lugarde peregrinación y ciclomontañismo con vistas panorámicas de la región.
Así mismo, el municipio promueve el agroturismo, con granjas y fincas que permiten a los visitantes participar en labores del campo y disfrutar de la vida rural, mientras descansan y se relajan en un ambiente tranquilo.