Turismo

¿Existe Macondo?: el pueblo colombiano que podría asemejarse a lo que Gabriel García Márquez describió

Un pueblo que encanta por su arquitectura colonial y sus atardeceres a orillas del río Magdalena.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

8 de marzo de 2026, 4:40 p. m.
MOMPOX, COLOMBIA - 27 DE MAYO: Salida del sol sobre el río Magdalena en Mompox, Colombia el 27 de mayo de 2016
MOMPOX, COLOMBIA - 27 DE MAYO: Salida del sol sobre el río Magdalena en Mompox, Colombia el 27 de mayo de 2016 Foto: Getty Images

A orillas del río Magdalena se encuentra un destino mágico. Su nombre oficial es Santa Cruz de Mompox o simplemente Mompox, como es más conocido.

Se parece a Mompox: el pueblo Monumento Histórico de Colombia que queda a cuatro horas de Bogotá

Este es un lugar impregnado de historia y de una belleza sin igual que atrae a miles de visitantes cada año, quienes quieren adentrarse en lo que puede ser el lugar más parecido a Macondo.

Gabriel García Márquez, nobel de Literatura y uno de los escritores más importantes de toda la historia de Colombia, describió un lugar imaginario llamado Macondo, un territorio plagado del realismo mágico propio de su obra.

Mompox, Bolívar.
Mompox, Bolívar. Foto: Gobernación de Bolívar.

Algunos han llegado a pensar que ese lugar imaginario que García Márquez describió ampliamente en sus obras puede asemejarse a Mompox, lo que también se convierte en una invitación para que aquellos apasionados de la literatura se sumerjan en la idiosincrasia costeña en este municipio ubicado en el departamento de Bolívar.

Turismo

El pueblo de Boyacá que se destaca por su riqueza hídrica y su tradición agropecuaria, ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

Dos sitios de interés en Medellín que conmemoran el Día de la Mujer con entradas gratuitas y descuentos especiales

Turismo

Así es uno de los miradores naturales más sorprendentes del oriente antioqueño: descubra por qué es un atractivo único

Turismo

El rincón antioqueño que se encuentra al lado del mar y de un volcán de lodo: un espacio ideal para relajarse y descansar

Turismo

¿Ya lo conoce? El barrio musical de Medellín, una joya turística que cada vez atrae a más visitantes

Turismo

Así es el primer Pueblo Patrimonio de la Orinoquia, un lugar lleno de historia que cautiva con su arquitectura

Turismo

El pequeño pueblo del Caribe que hizo famosa la arepa de huevo y hoy atrae turistas de todo el país

Turismo

Así es uno de los municipios más pequeños de Antioquia, tiene nombre de ciudad española y es considerado un paraíso ecológico

Turismo

El pueblo de Cundinamarca que cautiva con su clima frío y sus paisajes montañosos, ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

Advierten sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en el turismo internacional

La fundación de Mompox se remonta al siglo XVI con Alonso de Heredia, específicamente al 3 de mayo de 1537. Uno de los atractivos turísticos más importantes es su arquitectura colonial.

Además, el Centro Histórico de Mompox fue declarado en 1995 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Previamente ya había sido declarado Monumento Nacional en 1959.

Una de las cosas que más atrae de este municipio son sus atardeceres con vista al río Magdalena. Es casi una escena romántica con una vista natural que deslumbra.

Este lugar también ha sido el epicentro de importantes acontecimientos históricos, como por ejemplo el apoyo que recibió en Mompox el Libertador, Simón Bolívar, para la denominada “Campaña Admirable”. Este apoyo fue la causa de que pronunciara la célebre frase: “Si a Caracas debo la vida, a Mompox debo la gloria”.

Mompox, Tierra de Dios
Panorámica de Mompox, Tierra de Dios Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía Distrital Santa Cruz de Mompox

Aunque Mompox es conocido por su importancia en la independencia, allí también residían importantes personalidades de la aristocracia criolla realista, como es el caso de María Josefa Isabel de Hoyos, la Marquesa de Torre-Hoyos, quien poseía una gran fortuna y apoyó en su momento al general español Pablo Morillo.

De acuerdo con lo que se indica en la Academia de Historia, la Marquesa de Torre-Hoyos hospedó a Morillo luego de que este sitiara Cartagena, donde se estima que murieron miles de personas.

El encantador municipio que albergó a una de las compañías colombianas más importantes del siglo XIX

Para visitar Mompox se pueden tomar vuelos directos que ofrecen distintas aerolíneas o hacerlo por tierra, en bus o en vehículo particular.

Estar en Mompox es estar en un pueblo congelado en el tiempo, que busca que sus visitantes tengan una experiencia inolvidable en medio de maravillas históricas.

Más de Turismo

Soracá

El pueblo de Boyacá que se destaca por su riqueza hídrica y su tradición agropecuaria, ideal para los amantes de la naturaleza

Medellín, Colombia

Dos sitios de interés en Medellín que conmemoran el Día de la Mujer con entradas gratuitas y descuentos especiales

Sonsón, Antioquia

Así es uno de los miradores naturales más sorprendentes del oriente antioqueño: descubra por qué es un atractivo único

Arboletes, Antioquia

El rincón antioqueño que se encuentra al lado del mar y de un volcán de lodo: un espacio ideal para relajarse y descansar

Medellín, Colombia

¿Ya lo conoce? El barrio musical de Medellín, una joya turística que cada vez atrae a más visitantes

Pore, Casanare

Así es el primer Pueblo Patrimonio de la Orinoquia, un lugar lleno de historia que cautiva con su arquitectura

La arepa de huevo, una de las preparaciones más emblemáticas del Caribe colombiano, es orgullo gastronómico de Luruaco, municipio reconocido por preservar esta tradición culinaria que atrae visitantes de todo el país.

El pequeño pueblo del Caribe que hizo famosa la arepa de huevo y hoy atrae turistas de todo el país

La iglesia del municipio es una de sus insignias.

A más de una hora de Bogotá: los encantos del pueblo de Cundinamarca que tiene nombre de ciudad estadounidense, un destino imperdible

Toledo, Antioquia

Así es uno de los municipios más pequeños de Antioquia, tiene nombre de ciudad española y es considerado un paraíso ecológico

Noticias Destacadas