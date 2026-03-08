A orillas del río Magdalena se encuentra un destino mágico. Su nombre oficial es Santa Cruz de Mompox o simplemente Mompox, como es más conocido.

Este es un lugar impregnado de historia y de una belleza sin igual que atrae a miles de visitantes cada año, quienes quieren adentrarse en lo que puede ser el lugar más parecido a Macondo.

Gabriel García Márquez, nobel de Literatura y uno de los escritores más importantes de toda la historia de Colombia, describió un lugar imaginario llamado Macondo, un territorio plagado del realismo mágico propio de su obra.

Mompox, Bolívar. Foto: Gobernación de Bolívar.

Algunos han llegado a pensar que ese lugar imaginario que García Márquez describió ampliamente en sus obras puede asemejarse a Mompox, lo que también se convierte en una invitación para que aquellos apasionados de la literatura se sumerjan en la idiosincrasia costeña en este municipio ubicado en el departamento de Bolívar.

La fundación de Mompox se remonta al siglo XVI con Alonso de Heredia, específicamente al 3 de mayo de 1537. Uno de los atractivos turísticos más importantes es su arquitectura colonial.

Además, el Centro Histórico de Mompox fue declarado en 1995 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Previamente ya había sido declarado Monumento Nacional en 1959.

Una de las cosas que más atrae de este municipio son sus atardeceres con vista al río Magdalena. Es casi una escena romántica con una vista natural que deslumbra.

Este lugar también ha sido el epicentro de importantes acontecimientos históricos, como por ejemplo el apoyo que recibió en Mompox el Libertador, Simón Bolívar, para la denominada “Campaña Admirable”. Este apoyo fue la causa de que pronunciara la célebre frase: “Si a Caracas debo la vida, a Mompox debo la gloria”.

Panorámica de Mompox, Tierra de Dios Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía Distrital Santa Cruz de Mompox

Aunque Mompox es conocido por su importancia en la independencia, allí también residían importantes personalidades de la aristocracia criolla realista, como es el caso de María Josefa Isabel de Hoyos, la Marquesa de Torre-Hoyos, quien poseía una gran fortuna y apoyó en su momento al general español Pablo Morillo.

De acuerdo con lo que se indica en la Academia de Historia, la Marquesa de Torre-Hoyos hospedó a Morillo luego de que este sitiara Cartagena, donde se estima que murieron miles de personas.

Para visitar Mompox se pueden tomar vuelos directos que ofrecen distintas aerolíneas o hacerlo por tierra, en bus o en vehículo particular.

Estar en Mompox es estar en un pueblo congelado en el tiempo, que busca que sus visitantes tengan una experiencia inolvidable en medio de maravillas históricas.