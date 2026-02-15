Se parece a Mompox: el pueblo Monumento Histórico de Colombia que queda a cuatro horas de Bogotá

En una zona privilegiada del departamento del Tolima, a orillas del río Magdalena, se encuentra Ambalema, un pueblo que parece congelado en el tiempo.

Sus casas, de arquitectura colonial, cautivan a los visitantes y enamoran a cualquiera con esas vistas que, al caer la tarde, se reflejan en el río que lo circunda.

Para muchos, la época colonial es incluso un periodo que evoca nostalgia, hasta un pensamiento romántico: imaginarse allí, en aquellas noches, a la luz de una vela.

Este municipio se encuentra a unos 150 kilómetros de la ciudad de Bogotá, tiene una temperatura promedio de 26 °C y está ubicado a unos 241 metros sobre el nivel del mar.

Esta población fue fundada en el siglo XVII, específicamente en el año 1627, por Lesmes Espinoza. Sin embargo, hasta el año 1656, Luis Serdino y Monzón estableció los límites de lo que se denominó como el resguardo de Ambalema.

Casas en Ambalema. Foto: Fuente oficial municipio de Ambalema

Ambalema es conocida popularmente como la ciudad de las 1101 columnas. Esto se debe a las condiciones que caracterizan su arquitectura colonial: el techo de los corredores externos que dan a la calle es sostenido por columnas de madera, mismas que le concedieron ese sobrenombre.

Pero Ambalema no solo cautiva por su singular belleza, sino también por su apasionante historia. Además de haber sido un importante centro de producción de tabaco en el territorio colombiano, todo esto, sumado a su cercanía con las aguas del río Magdalena, le permitió ocupar una posición económica destacada.

Actualmente se pueden recorrer esas calles de antaño que evocan la época brillante que vivió este municipio.

Hay diferentes lugares que se pueden visitar, como las iglesias y el parque de Bolívar, que lleva un busto del libertador Simón Bolívar. Allí se puede disfrutar del comercio y de la calidez de los habitantes.

El edificio actual de la Alcaldía también puede resultar interesante para algunos visitantes, pues es una construcción que, según fuentes oficiales, data del siglo XIX. Esta edificación se encuentra ubicada en la calle 9 No. 2-51, esquina, en el barrio El Centro.

También hay una construcción que, por su historia, puede resultar llamativa: pese a su estado de deterioro avanzado, termina siendo un centro de memoria histórica importante por lo que significó para Ambalema cuando estaba en su época dorada, impulsada por los cultivos de tabaco.

Cultivo de tabaco, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Sin embargo, uno de los mejores planes sigue siendo ver un atardecer a orillas del río Magdalena, evidenciando quizá una similitud con uno de los territorios más mágicos de Colombia, como lo es Mompox.

Ambalema es una opción para quienes quieren adentrarse, aunque sea por un fin de semana, en lo encantador que puede ser un pueblo colonial, y que queda a tan solo 4 horas de la ciudad de Bogotá.

Además, Ambalema fue declarado en el año 1980 como Monumento Nacional, lo que lo convierte en un destino que no puede pasar desapercibido en Colombia.