Turismo

A menos de dos horas de Cali: el popular pueblo del Valle que renueva importante atractivo para atraer a más visitantes

Se trata de un espacio para conectarse con la naturaleza a través de senderos, miradores y otros espacios culturales.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
13 de febrero de 2026, 12:40 p. m.
Lago Chilicote
Lago Chilicote Foto: Instagram @turismovalledelcauca

El Valle del Cauca se consolida como uno de los departamentos más atractivos del territorio colombiano para hacer turismo de naturaleza, motivo por el que le apuesta a sus sitios de interés que invitan a caminar por senderos llenos de encanto y otros espacios culturales.

Entre esos lugares sobresale el Lago Chilicote, un ecoparque perfecto para disfrutar de actividades al aire libre como senderismo, avistamiento de fauna y flora y recorridos por escenarios rodeados de misterio y relatos tradicionales de Tuluá, el municipio que lo alberga.

La ciudad colombiana que se consolida como destino cultural y turístico imperdible en febrero, ¿qué la hace tan atractiva?

En línea con la apuesta del departamento por fortalecer el turismo de naturaleza, este cuerpo de agua —considerado uno de los espacios más emblemáticos de la población y reconocido por su riqueza ambiental— avanza en un proceso de renovación con una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos, según informó la Alcaldía Municipal de Tuluá.

Su transformación, según informó la entidad a mediados de 2025, se llevaría a cabo en dos etapas durante un periodo estimado de 11 meses, con el propósito de recuperar el valor ecológico y paisajístico del lago, incluyendo un poco de modernidad y un escenario de recreación para el disfrute de las familias y visitantes.

Turismo

Esta es una de las experiencias turísticas más tradicionales del Eje Cafetero, perfecta para aventureros y amantes de la naturaleza

Turismo

La encantadora isla del Caribe que espera un año récord en materia turística, estas son las razones

Turismo

El pequeño municipio antioqueño de lindos miradores y charcos, perfecto para una escapada de fin de semana

Turismo

La ciudad colombiana que se consolida como destino cultural y turístico imperdible en febrero, ¿qué la hace tan atractiva?

Turismo

El pueblo santandereano que es monumento nacional, un histórico destino de fachadas blancas y calles empedradas

Turismo

El pueblo antioqueño donde los guácharos se han convertido en un símbolo vivo de su fascinante paisaje entre montañas

Turismo

Así es el centro histórico más grande de Antioquia, un tesoro arquitectónico que transporta al pasado y refleja la tradición paisa

Cali

Ataque sicarial en Cali: mujer fallece por impactos de bala cerca de estación del MIO

Cali

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Turismo

A solo 89 kilómetros de Cali: el municipio del Valle que atrae a los amantes de la adrenalina y los paisajes naturales de cuento

De esta manera, la iniciativa busca convertir el lago en un ecoparque urbano que promueva el turismo sostenible, la recreación y el empleo, sin perder su esencia natural. Con base en esto, desde Gobernación del Valle del Cauca señalaron que será una intervención incluyente y ambientalmente responsable, enfocada en conservar el humedal y fortalecer su biodiversidad.

Por otro lado, la Alcaldía Municipal detalló que el proyecto incluirá la renovación de zonas verdes, nuevos senderos peatonales, iluminación moderna, espacios seguros para la recreación, mobiliario urbano y un atractivo diseño paisajístico. Todo esto bajo un enfoque de sostenibilidad, accesibilidad y modernización que busca convertir el lugar en un espacio ideal para el disfrute de residentes y visitantes.

La encantadora isla del Caribe que espera un año récord en materia turística, estas son las razones

“El nuevo Chilicote será un símbolo del progreso de nuestra ciudad, un lugar donde las familias podrán compartir, los niños jugar, y que refleje la transformación que vive Tuluá“, destacó un vocero de la Administración Municipal.

Por el momento, de acuerdo con el tiempo pactado para esta transformación, se espera que el ecoparque pueda ser disfrutado por el público a partir del mes de junio de este 2026, ampliando la oferta de atractivos turísticos que atraen a los viajeros al departamento del Valle y a sus municipios mágicos cargados de historia, cultura y una exquisita gastronomía.

Más de Turismo

Tuluá, Valle del Cauca

A menos de dos horas de Cali: el popular pueblo del Valle que renueva importante atractivo para atraer a más visitantes

río La Vieja

Esta es una de las experiencias turísticas más tradicionales del Eje Cafetero, perfecta para aventureros y amantes de la naturaleza

Panorámica de San Juan (Puerto Rico)

La encantadora isla del Caribe que espera un año récord en materia turística, estas son las razones

Guadalupe, Antioquia

El pequeño municipio antioqueño de lindos miradores y charcos, perfecto para una escapada de fin de semana

Viajera feliz en su viaje a Barranquilla

La ciudad colombiana que se consolida como destino cultural y turístico imperdible en febrero, ¿qué la hace tan atractiva?

Giron, Santander

El pueblo santandereano que es monumento nacional, un histórico destino de fachadas blancas y calles empedradas

Guácharo

El pueblo antioqueño donde los guácharos se han convertido en un símbolo vivo de su fascinante paisaje entre montañas

Abejorral

Así es el centro histórico más grande de Antioquia, un tesoro arquitectónico que transporta al pasado y refleja la tradición paisa

Salgar, en Antioquia

Los encantos del pueblo antioqueño que tiene nombre de presidente, un destino reconocido por sus fuentes hídricas y tradición cafetera

San Pedro, Valle Del Cauca

A solo 89 kilómetros de Cali: el municipio del Valle que atrae a los amantes de la adrenalina y los paisajes naturales de cuento

Noticias Destacadas