A menos de dos horas de Cali: el popular pueblo del Valle que renueva importante atractivo para atraer a más visitantes

El Valle del Cauca se consolida como uno de los departamentos más atractivos del territorio colombiano para hacer turismo de naturaleza, motivo por el que le apuesta a sus sitios de interés que invitan a caminar por senderos llenos de encanto y otros espacios culturales.

Entre esos lugares sobresale el Lago Chilicote, un ecoparque perfecto para disfrutar de actividades al aire libre como senderismo, avistamiento de fauna y flora y recorridos por escenarios rodeados de misterio y relatos tradicionales de Tuluá, el municipio que lo alberga.

En línea con la apuesta del departamento por fortalecer el turismo de naturaleza, este cuerpo de agua —considerado uno de los espacios más emblemáticos de la población y reconocido por su riqueza ambiental— avanza en un proceso de renovación con una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos, según informó la Alcaldía Municipal de Tuluá.

Su transformación, según informó la entidad a mediados de 2025, se llevaría a cabo en dos etapas durante un periodo estimado de 11 meses, con el propósito de recuperar el valor ecológico y paisajístico del lago, incluyendo un poco de modernidad y un escenario de recreación para el disfrute de las familias y visitantes.

De esta manera, la iniciativa busca convertir el lago en un ecoparque urbano que promueva el turismo sostenible, la recreación y el empleo, sin perder su esencia natural. Con base en esto, desde Gobernación del Valle del Cauca señalaron que será una intervención incluyente y ambientalmente responsable, enfocada en conservar el humedal y fortalecer su biodiversidad.

Por otro lado, la Alcaldía Municipal detalló que el proyecto incluirá la renovación de zonas verdes, nuevos senderos peatonales, iluminación moderna, espacios seguros para la recreación, mobiliario urbano y un atractivo diseño paisajístico. Todo esto bajo un enfoque de sostenibilidad, accesibilidad y modernización que busca convertir el lugar en un espacio ideal para el disfrute de residentes y visitantes.

“El nuevo Chilicote será un símbolo del progreso de nuestra ciudad, un lugar donde las familias podrán compartir, los niños jugar, y que refleje la transformación que vive Tuluá“, destacó un vocero de la Administración Municipal.

Por el momento, de acuerdo con el tiempo pactado para esta transformación, se espera que el ecoparque pueda ser disfrutado por el público a partir del mes de junio de este 2026, ampliando la oferta de atractivos turísticos que atraen a los viajeros al departamento del Valle y a sus municipios mágicos cargados de historia, cultura y una exquisita gastronomía.