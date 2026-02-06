Turismo

Así es la ‘tierra de los prados’ en el Valle del Cauca, un destino rodeado de quebradas y lagunas, ideal para el ecoturismo

Este destino se encuentra a una hora de Cali.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
6 de febrero de 2026, 9:24 p. m.
Este es uno de los destinos para visitar en el Valle del Cauca.
Este es uno de los destinos para visitar en el Valle del Cauca. Foto: Foto: Comfenalco Valle.

El Valle del Cauca se ha consolidado como una región que ofrece escenarios ideales para el ecoturismo, la aventura y el descanso. En este territorio se encuentran destinos como el Lago Calima y los Farallones de Cali, que se destacan por sus actividades al aire libre y su riqueza ambiental.

De igual forma, es una región para degustar una rica gastronomía que incluye, por ejemplo, el sancocho de gallina y las empanadas vallunas, además de tener pueblos que brindan un especial encanto.

Así es la ‘tierra de las palmeras’ en el Valle del Cauca, destino perfecto para una experiencia de naturaleza y gastronomía

Uno de ellos es Pradera, apodada la “Tierra de los prados”, según la Gobernación del departamento, pero también se le conoce como ‘la capital dulce’. Se ubica al suroriente del Valle y limita con el Tolima, un destino que es explorado por los deportistas y los amantes del ecoturismo.

Este territorio es reconocido como un lugar tranquilo, que hace parte del programa “Vive el Valle”, una iniciativa orientada a impulsar destinos con alto potencial turístico y a fortalecer el desarrollo de las comunidades locales.

Turismo

Estos son los encantos de uno de los municipios más pequeños de Antioquia; tiene varios pisos térmicos y nombre de presidente

Turismo

El pueblo de Cundinamarca conocido como la capital fresera, un acogedor destino a una hora de Bogotá

Turismo

El destino colombiano que es hogar de miles de flamencos; un mágico lugar pintado de rosado, adornado con lindos paisajes y playas

Turismo

La mítica laguna ‘sin fondo’ para conocer en el Huila, un destino ancestral rodeado de misterios y leyendas

Turismo

El paraíso antioqueño que cautiva con su clima frío y cielo gris, un encantador destino rodeado de cascadas y un gran páramo

Turismo

El país asiático que registró récord de turistas en los últimos 12 meses: 42 millones de viajeros

Turismo

Así es uno de los mejores lugares para observar estrellas en Colombia; un bello destino para vivir una experiencia única

Turismo

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

Pradera Valle del Cauca
Pradera es un municipio llamativo para el ecoturismo. Foto: Cortesía: Comfenalco Valle/API

Según información del programa, Pradera ofrece experiencias que conectan con la herencia ancestral, como la visita a la Piedra del Canadá, un sitio sagrado cargado de historia indígena.

Para los amantes de la naturaleza

De igual forma, en la finca La Unión, los visitantes encuentran espacios para armonizar cuerpo y emociones en medio de la naturaleza, mientras disfrutan de los cantos de las comunidades afro, expresiones culturales que transmiten la esencia y la magia de este territorio.

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

Otro de los planes es subir a la piedra de Kwet-Wala, una roca prehistórica que se encuentra ubicada a 45 minutos del casco urbano y que encierra una leyenda indígena, según la cual, la maloca que allí se encontraba fue convertida en piedra por los caciques chamanes.

Piedra de Kwet-Wala, en Pradera Valle
Piedra de Kwet-Wala, en Pradera, Valle del Cauca. Foto: Gobernación del Valle/API.

De acuerdo con la Gobernación, esta actividad es un reto fascinante, ya que no solo es un ejercicio exigente, sino que es un privilegio arqueológico e histórico poder pisar las tierras del Cacique San Rafael. “Dice la leyenda que cuando llegó la conquista española, el Cacique hechizó la piedra para que guardara en su interior todos los tesoros de la tribu”, indica la información oficial.

Los ríos, las quebradas y las lagunas de la zona complementan la oferta de este municipio vallecaucano. Son lugares para disfrutar de la tranquilidad de sus aguas y sumergirse en los placeres más simples de la vida.

En el casco urbano

En el pueblo se encuentra la Casa de la Cultura, un espacio ideal para apreciar el talento de los artistas locales y profundizar en la identidad cultural de la región.

Asimismo, el parque principal invita a disfrutar de caminatas relajadas, observar el día a día de sus habitantes y deleitarse con bebidas y sabores tradicionales. En sus alrededores hay locales donde se pueden probar alimentos típicos como el cholado y diversas ensaladas de frutas.

Más de Turismo

Olaya, Antioquia

Estos son los encantos de uno de los municipios más pequeños de Antioquia; tiene varios pisos térmicos y nombre de presidente

Embalse del Muña, en Sibaté, Cundinamarca.

El pueblo de Cundinamarca conocido como la capital fresera, un acogedor destino a una hora de Bogotá

Pradera Valle

Así es la ‘tierra de los prados’ en el Valle del Cauca, un destino rodeado de quebradas y lagunas, ideal para el ecoturismo

Parque Los Flamencos en La Guajira

El destino colombiano que es hogar de miles de flamencos; un mágico lugar pintado de rosado, adornado con lindos paisajes y playas

Laguna Guaitipán

La mítica laguna ‘sin fondo’ para conocer en el Huila, un destino ancestral rodeado de misterios y leyendas

Zona rural de Belmira, en Antioquia

El paraíso antioqueño que cautiva con su clima frío y cielo gris, un encantador destino rodeado de cascadas y un gran páramo

Los stickers pueden ser muy útiles para identificar con facilidad su equipaje en el aeropuerto

El país asiático que registró récord de turistas en los últimos 12 meses: 42 millones de viajeros

Observar estrellas

Así es uno de los mejores lugares para observar estrellas en Colombia; un bello destino para vivir una experiencia única

Cueva del amor, Yaguará

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

San José de la Montaña

El pequeño pueblo de Antioquia, de clima frío y bellos paisajes; un encantador destino ideal para los amantes de la naturaleza

Noticias Destacadas