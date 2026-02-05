Colombia se ha consolidado como un destino diverso, con una oferta turística variada y para todos los gustos. En cada región del país hay múltiples cosas que hacer y el Valle del Cauca no es la excepción.

Este departamento brinda experiencias que combinan naturaleza, cultura, historia y gastronomía, lo que hace que quien se anime a visitarlo quiera quedarse para vivir momentos únicos.

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca con mayor altitud, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Es un territorio ideal para el ecoturismo, la aventura y el descanso, con paisajes que sorprenden y una biodiversidad única. Visitar el Valle del Cauca es encontrarse con un destino completo: alegre, auténtico y de gran tradición.

Tiene 42 municipios y a uno de ellos se le conoce como la ‘tierra de las palmeras’ o Villa de las Palmas, un destino que se ha convertido en lugar de referencia en esta región del país a la hora de vacacionar y conocer nuevos destinos.

Palmira destaca por su amplia oferta turística. Foto: Getty Images

Se trata de Palmira, un destino que resulta muy atractivo para los amantes de la aventura, la naturaleza, los paisajes únicos y diferentes con cielos abiertos para volar en parapente, por ejemplo.

Esta es la segunda ciudad más importante del Valle del Cauca, pero a pesar de su tamaño conserva parte de sus costumbres y tradiciones. Un paseo por el centro será suficiente para experimentar esta dualidad entre la vida moderna y la historia e idiosincrasia de un pueblo orgullosamente valluno, precisa información de la Gobernación.

Así es la nueva ruta turística que invita a descubrir el Valle del Cauca, ideal para viajeros amantes de la naturaleza

En sus alrededores se encuentran varias riquezas naturales que hacen del municipio un destino imperdible. Por ejemplo, está la Reserva Natural Nirvana, ubicada al suroriente de la ciudad, a 16 kilómetros desde el centro urbano, en el corregimiento de La Buitrera. Allí se puede disfrutar de un espacio de tranquilidad, enmarcado por jardines, viveros, bosques y senderos que son ejemplo de la reforestación.

Parapente en La Buitrera

Conocida también como la ‘ciudad señorial’ o ‘ciudad de los vientos’, en Palmira estas corrientes de aire se disfrutan con más fuerza en La Buitrera, loma predilecta por los aficionados al vuelo.

Estación del ferrocarril en Palmira, Valle. Foto: Getty Images

En este punto, los aventureros emprenden un viaje aéreo, en el cual tienen la posibilidad de apreciar la belleza del Valle, sus haciendas, sus plantaciones de caña y sus aves planeando, un espectáculo imperdible para quienes aman este tipo de actividades.

Para los amantes de la naturaleza en esta ciudad, un plan imperdible es visitar el jardín botánico, un espacio que alberga una amplia variedad de especies de flora y fauna. Allí se pueden encontrar plantas nativas y exóticas, siendo un escenario ideal para el ecoturismo, la educación ambiental y las caminatas por senderos naturales.

En el área urbana, los visitantes también descubren atractivos de gran valor cultural e histórico. Entre ellos destaca la Catedral Nuestra Señora del Rosario del Palmar, conocida como la Catedral de Palmira, una imponente edificación que supera los 80 metros de altura, y la Estación del Ferrocarril restaurada con el propósito de conservar la memoria del desarrollo ferroviario del país.