Turismo

Temporada de avistamiento de aves en el Valle del Cauca: destinos recomendados para vivir esta experiencia

Algunas de las especies que se pueden ver son la cotorra cheja, el azulejo, la golondrina y la emblemática eufonía.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
4 de febrero de 2026, 12:10 p. m.
Cali se consolida como referente nacional en el avistamiento de aves, símbolo de la riqueza natural que inspira la Semana de la Biodiversidad.
Cali se consolida como referente nacional en el avistamiento de aves, símbolo de la riqueza natural que inspira la Semana de la Biodiversidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este año ya se llevó a cabo el primer recorrido de avistamiento de aves liderado por la Gobernación del Valle del Cauca, que reunió a 98 asistentes en los senderos del Ecoparque Pance Mágico, en Cali.

Durante la experiencia, los participantes pudieron observar, escuchar, identificar y fotografiar la amplia diversidad de aves que habita este territorio, considerado uno de los principales pulmones verdes de la capital vallecaucana.

Este es el pueblo antioqueño de clima frío que enamora con sus páramos, cascadas y bosques de niebla

“Esta actividad, liderada por Inciva, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Recreavalle, permitió la participación de 98 asistentes y el avistamiento de cerca de 52 especies de aves, entre ellas la cotorra cheja, el azulejo, la golondrina y la emblemática eufonia, fortaleciendo la gobernanza ambiental en el departamento”, destacó la directora del Inciva, Emily Vanessa Vélez.

Con esta actividad, el Valle del Cauca y su capital siguen consolidándose como verdaderos paraísos de aves, captando la atención de observadores y expertos que buscan identificar cientos de especies durante rutas y recorridos especializados guiados.

Turismo

El pueblo de Boyacá que tiene más de cuatro siglos de historia y es reconocido por sus múltiples atractivos

Turismo

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca con mayor altitud, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

¿Qué hacer durante un día en Guatapé, el pueblo antioqueño que encanta con sus zócalos y mil colores, que parece sacado de un cuento?

Turismo

El sencillo método para viajar ligero de equipaje sin que se le quede lo fundamental

Turismo

Así es uno de los pueblos más tranquilos y pacíficos de Cundinamarca, un destino ideal para el ecoturismo a dos horas de Bogotá

Turismo

El municipio santandereano con variedad de pisos térmicos y lindos paisajes, ideal para descansar a hora y media de Bucaramanga

Turismo

Aerolínea anunció el inicio de una nueva ruta directa Bogotá–Barranquilla: conozca la fecha de inicio de operación y frecuencias

Nación

En menos de 24 horas se daría la extradición de alias Pipe Tuluá, jefe de La Inmaculada

Turismo

A solo 3 horas de Cali: las dos joyas naturales del Valle que ofrecen un oasis de descanso entre piscinas naturales de ensueño

Cali

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Para vivir esta experiencia, entre diciembre y marzo, la temporada de avistamiento de aves en este departamento puede ser una excelente opción para disfrutar de su grandiosa biodiversidad en destinos como:

  • Yotoco

En el corregimiento de Miravalle de este municipio, a aproximadamente 2 horas y 30 minutos de Cali, se encuentra la reserva natural Suee Birding, un espacio de diversos paisajes del piedemonte de la cordillera occidental, que funciona como corredor biológico para especies de mamíferos como el puma.

Avistamiento de aves
En Colombia hay diferentes lugares en los que se puede hacer avistamiento de aves. Foto: Getty Images

Además, es refugio de más de 200 especies de aves, entre las que se encuentran el cucarachero ruiseñor, el aaltarín rayado, la dacnis turquesa, entre otros.

  • Zona urbana de Cali

En la ciudad, sitios como el Jardín Botánico, el Parque de la Biodiversidad COP16 y el Bosque Urbano de la Flora son ideales para hacer avistamiento de aves endémicas como el atrapamoscas apical y la guacamaya cariseca.

  • La Cumbre

Gracias a su combinación de bosques nublados y cultivos de té, el corregimiento de Chicoral-La Minga, en La Cumbre, alberga una gran variedad de especies de aves como el quetzal crestado y el saltarín Alidorado.

  • Laguna de Sonso

Ubicada a pocos minutos de Guacarí, esta laguna se presenta como un refugio natural que cautiva con su biodiversidad y paisajes serenos, señala el portal de turismo VisitValle.Travel.

En su entorno se pueden ver especies como el buitre de ciénaga, el colibrí rubí topaz y el águila pescadora.

El pueblo de Boyacá que tiene más de cuatro siglos de historia y es reconocido por sus múltiples atractivos
  • Jamundí

En este municipio, la ruta de aves y humedales recorre paisajes agrícolas y zonas como Alfaguara, donde se han registrado más de 200 especies, entre ellas el rascón overo y el pato crestudo.

Estos humedales son hoy refugio de aves acuáticas y migratorias, lo que los convierte en un punto clave para los amantes del aviturismo y la fotografía.

Aunque la lista puede ser aún más amplia, estos son algunos de los mejores destinos del Valle del Cauca para vivir esta experiencia y llevarse hermosos recuerdos de las aves coloridas que adornan los paisajes de este territorio colombiano.

Más de Turismo

Cali se consolida como referente nacional en el avistamiento de aves, símbolo de la riqueza natural que inspira la Semana de la Biodiversidad.

Temporada de avistamiento de aves en el Valle del Cauca: destinos recomendados para vivir esta experiencia

Turmequé

El pueblo de Boyacá que tiene más de cuatro siglos de historia y es reconocido por sus múltiples atractivos

El Cairo, en el Valle del Cauca y sus encantos

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca con mayor altitud, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Guatapé, Antioquia

¿Qué hacer durante un día en Guatapé, el pueblo antioqueño que encanta con sus zócalos y mil colores, que parece sacado de un cuento?

Equipaje de viaje

El sencillo método para viajar ligero de equipaje sin que se le quede lo fundamental

Villagómez, Cundinamarca.

Así es uno de los pueblos más tranquilos y pacíficos de Cundinamarca, un destino ideal para el ecoturismo a dos horas de Bogotá

Santa Bárbara, Santander

El municipio santandereano con variedad de pisos térmicos y lindos paisajes, ideal para descansar a hora y media de Bucaramanga

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.

Aerolínea anunció el inicio de una nueva ruta directa Bogotá–Barranquilla: conozca la fecha de inicio de operación y frecuencias

Varias regiones del país participaron activamente en la Vitrina Turística 2021

El sitio turístico de Bogotá que estará en la Vitrina de Anato 2026 reafirmando su identidad como espacio de diversión

Almeida, Boyacá

El pequeño destino boyacense rodeado de lagunas, perfecto para hacer senderismo y avistamiento de aves

Noticias Destacadas