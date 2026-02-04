Temporada de avistamiento de aves en el Valle del Cauca: destinos recomendados para vivir esta experiencia

Este año ya se llevó a cabo el primer recorrido de avistamiento de aves liderado por la Gobernación del Valle del Cauca, que reunió a 98 asistentes en los senderos del Ecoparque Pance Mágico, en Cali.

Durante la experiencia, los participantes pudieron observar, escuchar, identificar y fotografiar la amplia diversidad de aves que habita este territorio, considerado uno de los principales pulmones verdes de la capital vallecaucana.

Este es el pueblo antioqueño de clima frío que enamora con sus páramos, cascadas y bosques de niebla

“Esta actividad, liderada por Inciva, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Recreavalle, permitió la participación de 98 asistentes y el avistamiento de cerca de 52 especies de aves, entre ellas la cotorra cheja, el azulejo, la golondrina y la emblemática eufonia, fortaleciendo la gobernanza ambiental en el departamento”, destacó la directora del Inciva, Emily Vanessa Vélez.

Con esta actividad, el Valle del Cauca y su capital siguen consolidándose como verdaderos paraísos de aves, captando la atención de observadores y expertos que buscan identificar cientos de especies durante rutas y recorridos especializados guiados.

Para vivir esta experiencia, entre diciembre y marzo, la temporada de avistamiento de aves en este departamento puede ser una excelente opción para disfrutar de su grandiosa biodiversidad en destinos como:

Yotoco

En el corregimiento de Miravalle de este municipio, a aproximadamente 2 horas y 30 minutos de Cali, se encuentra la reserva natural Suee Birding, un espacio de diversos paisajes del piedemonte de la cordillera occidental, que funciona como corredor biológico para especies de mamíferos como el puma.

En Colombia hay diferentes lugares en los que se puede hacer avistamiento de aves. Foto: Getty Images

Además, es refugio de más de 200 especies de aves, entre las que se encuentran el cucarachero ruiseñor, el aaltarín rayado, la dacnis turquesa, entre otros.

Zona urbana de Cali

En la ciudad, sitios como el Jardín Botánico, el Parque de la Biodiversidad COP16 y el Bosque Urbano de la Flora son ideales para hacer avistamiento de aves endémicas como el atrapamoscas apical y la guacamaya cariseca.

La Cumbre

Gracias a su combinación de bosques nublados y cultivos de té, el corregimiento de Chicoral-La Minga, en La Cumbre, alberga una gran variedad de especies de aves como el quetzal crestado y el saltarín Alidorado.

Laguna de Sonso

Ubicada a pocos minutos de Guacarí, esta laguna se presenta como un refugio natural que cautiva con su biodiversidad y paisajes serenos, señala el portal de turismo VisitValle.Travel.

En su entorno se pueden ver especies como el buitre de ciénaga, el colibrí rubí topaz y el águila pescadora.

El pueblo de Boyacá que tiene más de cuatro siglos de historia y es reconocido por sus múltiples atractivos

Jamundí

En este municipio, la ruta de aves y humedales recorre paisajes agrícolas y zonas como Alfaguara, donde se han registrado más de 200 especies, entre ellas el rascón overo y el pato crestudo.

Estos humedales son hoy refugio de aves acuáticas y migratorias, lo que los convierte en un punto clave para los amantes del aviturismo y la fotografía.

Aunque la lista puede ser aún más amplia, estos son algunos de los mejores destinos del Valle del Cauca para vivir esta experiencia y llevarse hermosos recuerdos de las aves coloridas que adornan los paisajes de este territorio colombiano.