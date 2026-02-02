Este es el pueblo antioqueño de clima frío que enamora con sus páramos, cascadas y bosques de niebla

Situado en la subregión norte de Antioquia, sobre un amplio valle formado por la quebrada San José en el costado noroeste de los Llanos de Cuivá, se levanta el municipio de San José de la Montaña, reconocido como un paraíso de gran riqueza ecológica.

Este pueblo, gracias a su cercanía con las zonas de páramo y subpáramo del occidente medio antioqueño, se revela como un auténtico santuario natural que alberga una gran diversidad de fauna, donde conviven aves de múltiples colores, mamíferos, anfibios y reptiles. En medio de paisajes dominados por robledales, bosques secundarios y amplias áreas de vegetación nativa, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Estos ecosistemas, más allá de embellecer su entorno, cumplen un papel clave en el equilibrio ecológico de la región, ya que muchas de sus especies favorecen la dispersión de semillas y la conservación de la biodiversidad, convirtiendo al municipio en un destino ideal para el ecoturismo y la observación de naturaleza.

El clima frío y húmedo de San José de la Montaña permite la presencia de diversas zonas de vida. En las áreas de bosque húmedo montano bajo, con temperaturas que oscilan entre los 12 y 18 °C y abundantes lluvias durante el año, se encuentran remanentes de bosques nativos en los flancos del valle de la quebrada San José, donde sobresalen cedros, helechos arbóreos y la emblemática palma de cera.

A mayor altura, en las zonas de bosque muy húmedo montano, señala la entidad, el paisaje se transforma en escenarios propios del páramo y subpáramo húmedo. Allí, las temperaturas descienden, la neblina se vuelve protagonista y aún persisten bosques primarios y extensos pajonales, especialmente hacia los límites con el municipio de Belmira.

Por estas y otras características, este hermoso pueblo antioqueño es considerado un destino perfecto para quienes buscan aire puro, caminatas entre la niebla y una conexión profunda con la naturaleza andina.

En San José de la Montaña, los abundantes recursos hídricos que se encuentran en el territorio hacen parte de sus principales y más preciados encantos. La fuente más representativa del pueblo es la quebrada San José, que serpentea por el costado oriental del área urbana y avanza en dirección noroeste hasta que sus aguas llegan al río San Andrés.

Otras quebradas de importancia en el municipio son: quebrada Santa Inés, que desemboca en el río San Andrés, y los caños La Jurta, El Filo, La Perra, Colegurre y Villaluz.