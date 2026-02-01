Turismo

Así es el pueblo cundinamarqués cuyo nombre se relaciona con la expresión “trabajo del sol”; queda muy cerca a Bogotá

Es un destino que enamora con sus paisajes montañosos y ambiente sereno.

Paisaje de Subachoque, Cundinamarca
Paisaje de Subachoque, Cundinamarca Foto: X @AlcSubachoque

Gracias a los múltiples pueblos que hacen parte del territorio cundinamarqués, este departamento colombiano se ha convertido en un destino imperdible, especialmente para los viajeros que buscan sitios encantadores y joyas naturales a escasa distancia de Bogotá, la capital colombiana.

Sus municipios son considerados lugares mágicos y de gran valor histórico, que cautivan a sus visitantes con su amplia oferta de atractivos enclavados entre montañas, desde donde es posible contemplar fascinantes vistas panorámicas.

Uno de esos pueblos llenos de encanto es el municipio de Subachoque, cuyo nombre según el diccionario chibcha, se divide en dos definiciones: Suba significa “frente” y choque “trabajo”, lo que quiere decir “trabajo de un frente” que en técnica militar moderna equivale a línea de fuego o simplemente frente, explica la Gobernación de Cundinamarca a través de su sitio web oficial.

No obstante, de acuerdo con el reconocido escritor colombiano Miguel Triana, Suachoque o Subachoque también es una palabra que expresa “trabajo del sol”.

Visitar este destino, más allá de conocer el significado de su nombre, implica adentrarse en un territorio colmado de tesoros naturales, entre ellos la enigmática Laguna Encantada, uno de sus mayores atractivos.

Esta joya natural invita a los visitantes del municipio a sumergirse en una caminata única a solo 90 minutos de Bogotá, llevándolos por diversos senderos y atractivos: cascadas, valles, lagunas, campos de pasto, bosques y carreteras de vereda.

CAMINATA LAGUNA ENCANTADA Ubicada en el municipio de Subachoque a 1 hora de Bogotá , es una recorrido en donde caminaremos por un sendero empedrado decorado en algunos espacios de pastisales que bordean el camino; seguiremos la ruta del agua que nos llevará a la Laguna donde podremos tener un espacio de relajación y que dependiendo de la época, podremos encontrarla muy grande o a veces un poco más seca. 🗓 Fecha: Domingo 14 de enero de 2024 💪Nivel dificultad: 3,0/5.0 💲Valor: $118.000 por caminante INCLUYE: ▪ Transporte privado desde y hasta Bogotá ▪ Guias locales ▪ Acompañamiento de guias desde Bogotá ▪ Tula deportiva ▪ Póliza todo riesgo ▪ Registro fotográfico 🔎 Haz clic al siguiente enlace para recibir toda la información: https://caminatasalairelibre.com/destinos/caminata-laguna-encantada/ 📲 Si tienes inquietudes o quieres inscribirte, llámanos o escríbenos al WhatsApp: 3125341281 #caminatasalairelibre2024 #caminar #caminata #caminatasecologicas #caminatasalairelibre #hiking #trekking #senderismo #ecoturismocolombia #turismoecologico #destinosnaturales #ecoturismo #trekkingcolombia #trekkinglovers #planesbogota #travelcolombia #LagunaEncantada #subachoque

La caminata hasta esta encantadora laguna en el municipio de Subachoque, según explica el sitio web Caminatas al aire libre, ofrece un recorrido por senderos empedrados y caminos de piedra, pasando por la Quebrada El Salitre y un ascenso exigente de aproximadamente 500 metros.

Después de realizar esta travesía, al llegar a la Laguna Encantada, los viajeros tienen la posibilidad de descansar en medio de un paisaje digno de admirar en calma, mientras se respira aire puro y se siente una conexión profunda con la naturaleza.

Posteriormente, el descenso se realiza por la Ruta del Agua, visitando las Cascadas de Las Chorreritas y finalizando en el Rincón del Oso, otros rincones naturales que le dan vida no solo a Subachoque, sino a todo el departamento de Cundinamarca.

Para quienes desean realizar esta caminata, lo ideal es planearla desde temprano, pues el recorrido dura alrededor de seis horas, lo que requiere dedicar casi toda la jornada a vivir la experiencia con tranquilidad y apreciar plenamente sus paisajes y encantos.

Además, entre los elementos infaltables para garantizar una mejor aventura, no pueden faltar unas botas de agarre y una mochila con hidratación, snacks, ropa de cambio o chaqueta ligera impermeable por si se presentan lluvias.

