¿Cuánto cuesta la entrada al Jardín Botánico del Quindío en 2026 y qué se puede hacer en este centro ambiental?

Este es uno de los lugares de interés para visitar en este departamento.

30 de enero de 2026, 10:19 p. m.
El mariposario es uno de los atractivos del Jardín Botánico del Quindío.
El departamento del Quindío les brinda a los visitantes múltiples opciones para vivir experiencias diversas y crear recuerdos inolvidables. Aunque es uno de los territorios más pequeños del país, su riqueza turística es amplia y se adapta a todo tipo de viajeros.

Uno de los lugares que vale la pena visitar y conocer es el Jardín Botánico, un centro de conservación ecológica en el que los viajeros tienen la posibilidad de apreciar la más importante colección de palmas nativas de Colombia.

Es un espacio que tiene como uno de sus principales objetivos la conservación de especies amenazadas. Allí se desarrollan procesos de liberación de mariposas para fortalecer las poblaciones en estado silvestre y se impulsan iniciativas orientadas al fomento del aviturismo, según se informa a través de su página oficial.

Jardín Botánico del Quindío
El Jardín Botánico del Quindío es un lugar para vivir una experiencia ecológica. Foto: Crédito - Facebook: Jardín Botánico del Quindío / API

La investigación científica ocupa un lugar fundamental, especialmente el estudio de las interacciones entre las plantas y distintos organismos como aves, mariposas y murciélagos, así como su relación con los hongos y las condiciones climáticas.

La importancia del mariposario

Uno de los lugares más especiales de este Jardín Botánico es el mariposario, hogar de más de 1.500 ejemplares que revolotean entre coloridos jardines. Es un espacio en el que los visitantes pueden disfrutar de una experiencia única, pues no solo se rodean de mariposas, sino de diferentes especies de flores, con sus néctares, atractivos para estos animales.

Además, el área permite el avistamiento de cerca de 180 especies de aves nativas que habitan el bosque de 15 hectáreas, para lo cual el Jardín dispone de cuatro espacios especialmente acondicionados. A esta experiencia se suma la riqueza de fauna y flora propias de la región.

¿Cuánto cuesta el ingreso?

De acuerdo con información oficial, el ingreso para adultos tiene un costo de $75.000, mientras que para los niños de tres a 12 años es de $30.000 y los menores de tres años ingresan gratis.

Tithorea tarricina. Pertenece a la tribu conocida como “alas de cristal” y usualmente es alimento para las aves, lagartos y artrópodos. Jardín Botánico del Quindío
La entrada da derecho a hacer el recorrido que dura dos horas y media aproximadamente. En el mismo, los visitantes cuentan con un guía ambiental para que la experiencia sea especial y llena de conocimiento.

Durante la visita se pueden conocer lugares como el mariposario, el observatorio de aves, la colección de orquídeas, plantas carnívoras, laberinto, jardín de los enamorados, la colección de palmas y la torre (mirador), entre otros.

Es importante saber que este lugar no acepta el ingreso de mascotas debido a que en el bosque natural del Jardín habitan ejemplares de muchas y muy diversas especies de fauna silvestre, de manera natural y armónica, por lo que la intención es preservar ese estado de no perturbación ecológica.

