Suscribirse

Turismo

Más allá de las palmas de cera: así se vive la experiencia de recorrer el Valle de Cocora sin prisa en el Quindío

La verdadera magia de este lugar no solo se encuentra en sus majestuosas palmeras, sino en las experiencias que ofrece su entorno y otros sitios cercanos.

Redacción Turismo
17 de septiembre de 2025, 4:52 p. m.
Creativo
Turista tomando fotografías en el hermoso Valle de Cocora ubicado en Salento en la región de Quindío en Colombia | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Valle de Cocora es considerado uno de los mayores atractivos turísticos del departamento del Quindío, en Colombia. Este lugar es famoso por ser hogar de la palma de cera, un árbol emblemático y símbolo nacional que representa la riqueza natural y la biodiversidad del país.

Se encuentra localizado 10 kilómetros al norte del municipio de Salento, ofreciendo a sus visitantes varios senderos ecológicos para apreciar su belleza y tomar las mejores fotografías de su travesía por el Quindío.

Contexto: ¿Ya la conoce? Así es la playa más larga del mundo; está en Sudamérica

Sin embargo, más allá de las palmas de cera como protagonistas de este paraíso natural, hay otras experiencias que ofrece su entorno y algunos sitios cercanos que no se pueden pasar por alto para disfrutar al máximo su visita.

La mejor manera explorar el Valle de Cocora

Para descubrir este lugar de una manera auténtica e inigualable, la aventura inicia montando en los jeeps clásicos, conocidos como “Willys” en la zona, que inician el recorrido desde el parque principal del pueblo de Salento.

El trayecto hasta este paraje desde el municipio es muy corto, pero vale la pena ir bien despierto para apreciar la majestuosidad de los paisajes del Quindío.

Cinco pueblos de Colombia ideales para visitar en las vacaciones de fin de año
Turista en el Valle del Cocora | Foto: Getty Images/iStockphoto

Otra forma de llegar hasta el Valle, dejando atrás el asfalto, es haciendo senderismo, un actividad que toma entre cinco a seis horas, y que llama la atención de muchos aventureros porque permite disfrutar de cada punto de vista que ofrece este lugar de una manera mucho más especial, destaca la prestigiosa revista National Geographic.

Con esta última opción, los visitantes del Valle de Cocora pueden sentir la adrenalina al pasar sobre puentes colgantes, mientras sienten el contacto con la naturaleza en su estado más puro y observan de cerca el río Quindío.

En el punto en que la ruta comienza a volverse más exigente, se encuentra la Casa de los Colibríes, donde es posible tomar un merecido descanso y comer algo en medio de un paisaje adornado con colibríes revoloteando entre los árboles.

Salento
Salento es llamado el 'padre del Quindío', por ser el municipio más antiguo del departamento. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez en el Valle, lo más gratificante de llegar al lugar es detenerse para contemplar su paisaje, respirar aire puro y disfrutar de sus encantadores miradores sin prisa, tomando las mejores fotografías de recuerdo de la zona.

Contexto: El pequeño pueblo antioqueño cuyo nombre se relaciona con los árboles de esta especie que había en la época de su fundación

Para complementar la experiencia, es posible hospedarse en una finca que permite acercarse al día a día de una familia local o animarse a explorar una de esas haciendas que atraen con su aroma a café, sitios que brindan la oportunidad de conocer el proceso de producción de este grano, desde su recolección en adelante.

Ahora bien, antes de concluir la aventura en este rincón del Quindío, se recomienda no olvidar caminar por las coloridas calles de Salento y mucho menos de Filandia, un municipio cercano que también se destaca por su ambiente tranquilo y casas con balcones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hamilton, el cartagenero ‘Afrorockstar’, debutará en los Premios Juventud en medio de su creciente carrera

2. Juan Fernando Quintero es motivo de lamento en Argentina: DT no aguantó y dijo lo que piensa

3. Congreso recibió proyecto para convertir al Caribe en la primera Región Ente Territorial de Colombia

4. Así es como Estados Unidos se prepara para una guerra con drones: el arte letal sin tripulantes que ha puesto en jaque a Rusia

5. Agricultura permanente sería la principal causa de deforestación en Colombia, advierte prestigioso instituto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaLugares turísticos en ColombiaViajerosDestinosValle del cocora

Noticias Destacadas

Creativo

Más allá de las palmas de cera: así se vive la experiencia de recorrer el Valle de Cocora sin prisa en el Quindío

Redacción Turismo
Monumento Cristo Rey, Belalcazar

El pueblo caldense con uno de los monumentos religiosos más altos de Latinoamérica; mide más de 45 metros y es un gran mirador

Redacción Turismo
Imagen de referencia de Segovia, Antioquia.

Así es el pueblo más grande del nordeste antioqueño, un destino reconocido por su actividad minera y bellos paisajes

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.