Más allá de las palmas de cera: así se vive la experiencia de recorrer el Valle de Cocora sin prisa en el Quindío

El Valle de Cocora es considerado uno de los mayores atractivos turísticos del departamento del Quindío, en Colombia. Este lugar es famoso por ser hogar de la palma de cera, un árbol emblemático y símbolo nacional que representa la riqueza natural y la biodiversidad del país.

Se encuentra localizado 10 kilómetros al norte del municipio de Salento, ofreciendo a sus visitantes varios senderos ecológicos para apreciar su belleza y tomar las mejores fotografías de su travesía por el Quindío.

Sin embargo, más allá de las palmas de cera como protagonistas de este paraíso natural, hay otras experiencias que ofrece su entorno y algunos sitios cercanos que no se pueden pasar por alto para disfrutar al máximo su visita.

La mejor manera explorar el Valle de Cocora

Para descubrir este lugar de una manera auténtica e inigualable, la aventura inicia montando en los jeeps clásicos, conocidos como “Willys” en la zona, que inician el recorrido desde el parque principal del pueblo de Salento.

El trayecto hasta este paraje desde el municipio es muy corto, pero vale la pena ir bien despierto para apreciar la majestuosidad de los paisajes del Quindío.

Turista en el Valle del Cocora | Foto: Getty Images/iStockphoto

Otra forma de llegar hasta el Valle, dejando atrás el asfalto, es haciendo senderismo, un actividad que toma entre cinco a seis horas, y que llama la atención de muchos aventureros porque permite disfrutar de cada punto de vista que ofrece este lugar de una manera mucho más especial, destaca la prestigiosa revista National Geographic.

Con esta última opción, los visitantes del Valle de Cocora pueden sentir la adrenalina al pasar sobre puentes colgantes, mientras sienten el contacto con la naturaleza en su estado más puro y observan de cerca el río Quindío.

En el punto en que la ruta comienza a volverse más exigente, se encuentra la Casa de los Colibríes, donde es posible tomar un merecido descanso y comer algo en medio de un paisaje adornado con colibríes revoloteando entre los árboles.

Salento es llamado el 'padre del Quindío', por ser el municipio más antiguo del departamento. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez en el Valle, lo más gratificante de llegar al lugar es detenerse para contemplar su paisaje, respirar aire puro y disfrutar de sus encantadores miradores sin prisa, tomando las mejores fotografías de recuerdo de la zona.

Para complementar la experiencia, es posible hospedarse en una finca que permite acercarse al día a día de una familia local o animarse a explorar una de esas haciendas que atraen con su aroma a café, sitios que brindan la oportunidad de conocer el proceso de producción de este grano, desde su recolección en adelante.