Turista registró un instante mágico en el Valle del Cocora con un cóndor de los Andes; las imágenes causaron gran sorpresa

Entre las montañas del Quindío, al interior de la cordillera Central, se encuentra uno de los paisajes más icónicos y visitados de la región y de Colombia: el Valle del Cocora, situado en el pintoresco municipio de Salento.

En este lugar, conocido por su gran riqueza natural, reflejada, especialmente, en las palmas de cera, el árbol nacional de Colombia, un turista registró un instante mágico en el que el protagonista fue un cóndor de los Andes, también denominado como el ‘guardián de las cumbres’ o el ‘rey de los aires’.

Según se observa en la grabación difundida en redes sociales, el visitante del Valle del Cocora fue testigo de una escena que muchos quisieran apreciar mientras recorren el lugar, pues se encontró inesperadamente una especie de esta majestuosa ave bebiendo agua serenamente en un pozo de la zona.

Anonadado con su presencia, principalmente por su cercanía, el turista sacó rápidamente su celular para captar este momento en el que, de repente, el cóndor de los Andes abre sus alas y empieza a volar por el cielo del Quindío, ofreciendo un espectáculo inolvidable a quienes se encontraban en este tramo del Valle del Cocora, incluyendo a este observador, que dejó en evidencia la gran sorpresa que le causó este instante.

#Naturaleza | 🤩 Un turista en el Valle del Cocora logró capturar un momento que refleja la majestuosidad de la naturaleza: un cóndor de los Andes desplegó sus enormes alas luego de descansar y beber agua, ofreciendo una escena imponente sobre el paisaje cafetero de Quindío. pic.twitter.com/2JblKp2ltA — El ⭕lfato (@Elolfato) August 27, 2025

Las imágenes, que en cuestión de minutos, se viralizaron en las plataformas digitales, generaron todo tipo de reacciones entre los internautas, ya que mientras algunos han expresado su sorpresa y alegría de poder observar de cerca el cóndor de los Andes con este video, otros piden no acercarse ante este tipo de sucesos para no invadir su espacio y contribuir con su conservación a través de prácticas turísticas más amigables con el medio ambiente y las especies que habitan en este tipo de ecosistemas.

“El Quindío es el mejor lugar de Colombia”; “las cosas lindas de Colombia”; “chévere el video, pero qué necesidad de acercarse para que tenga que salir volando si estaba descansando”; “¡qué invaluable video! ¡No solo porque captó una excelente imagen de esa ave tan majestuosa, sino por compartirlo, gracias! Se aprecia”; “no le permitió seguirse refrescando”, dicen algunos comentarios.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que este avistamiento del cóndor de los Andes en el Valle del Cocora se toma las redes sociales. A inicios de julio de este año, también se viralizó un video que grabaron algunos turistas del majestuoso vuelo de esta ave en los paisajes de este escenario que atrae a cientos de visitantes de diferentes regiones y países del mundo cada año.