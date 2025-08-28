Suscribirse

Turista registró un instante mágico en el Valle del Cocora con un cóndor de los Andes; las imágenes causaron gran sorpresa

La grabación del visitante se difundió en redes sociales y generó varias reacciones divididas entre los internautas.

Redacción Turismo
28 de agosto de 2025, 12:20 p. m.
Valle del Cocora
Cóndor de los Andes en el Valle del Cocora | Foto: X @Elolfato

Entre las montañas del Quindío, al interior de la cordillera Central, se encuentra uno de los paisajes más icónicos y visitados de la región y de Colombia: el Valle del Cocora, situado en el pintoresco municipio de Salento.

En este lugar, conocido por su gran riqueza natural, reflejada, especialmente, en las palmas de cera, el árbol nacional de Colombia, un turista registró un instante mágico en el que el protagonista fue un cóndor de los Andes, también denominado como el ‘guardián de las cumbres’ o el ‘rey de los aires’.

Contexto: El encantador municipio de Boyacá conocido por su famoso queso; destino ideal para los amantes de este alimento

Según se observa en la grabación difundida en redes sociales, el visitante del Valle del Cocora fue testigo de una escena que muchos quisieran apreciar mientras recorren el lugar, pues se encontró inesperadamente una especie de esta majestuosa ave bebiendo agua serenamente en un pozo de la zona.

Anonadado con su presencia, principalmente por su cercanía, el turista sacó rápidamente su celular para captar este momento en el que, de repente, el cóndor de los Andes abre sus alas y empieza a volar por el cielo del Quindío, ofreciendo un espectáculo inolvidable a quienes se encontraban en este tramo del Valle del Cocora, incluyendo a este observador, que dejó en evidencia la gran sorpresa que le causó este instante.

Las imágenes, que en cuestión de minutos, se viralizaron en las plataformas digitales, generaron todo tipo de reacciones entre los internautas, ya que mientras algunos han expresado su sorpresa y alegría de poder observar de cerca el cóndor de los Andes con este video, otros piden no acercarse ante este tipo de sucesos para no invadir su espacio y contribuir con su conservación a través de prácticas turísticas más amigables con el medio ambiente y las especies que habitan en este tipo de ecosistemas.

“El Quindío es el mejor lugar de Colombia”; “las cosas lindas de Colombia”; “chévere el video, pero qué necesidad de acercarse para que tenga que salir volando si estaba descansando”; “¡qué invaluable video! ¡No solo porque captó una excelente imagen de esa ave tan majestuosa, sino por compartirlo, gracias! Se aprecia”; “no le permitió seguirse refrescando”, dicen algunos comentarios.

Contexto: Historia y turismo; así puede explorar Colombia y su pasado a través de los mejores museos del país

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que este avistamiento del cóndor de los Andes en el Valle del Cocora se toma las redes sociales. A inicios de julio de este año, también se viralizó un video que grabaron algunos turistas del majestuoso vuelo de esta ave en los paisajes de este escenario que atrae a cientos de visitantes de diferentes regiones y países del mundo cada año.

Esta popularidad del Valle del Cocora se debe a sus imponentes montañas verdes cubiertas de niebla, que justamente ofrecen la oportunidad de vivir experiencias únicas como la observación de la palma de cera y el cóndor de los Andes, una especie que, desafortunadamente, enfrenta actualmente serias amenazas, debido a la pérdida de hábitat, el envenenamiento y la caza ilegal.

