Colombia es un país con mucha riqueza cultural e histórica que se ve reflejada en los museos de sus ciudades. En estos espacios podrá explorar colecciones de arte precolombino, obras maestras, entre otras.

Colombia Travel, portal especializado en turismo y viajes, elaboro una breve guía con los 3 museos que debe visitar en Colombia.

Museo del Oro – Bogotá

Ubicado en el corazón del centro histórico de la capital, este museo es uno de los tesoros culturales de Colombia y el continente. “El recinto alberga la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo, con más de 34.000 piezas de oro y otros materiales como cerámica, piedra y textiles, creadas por las diversas culturas indígenas del territorio colombiano“.

Según el portal, visitar este museo es sumergirse en una experiencia sensorial e histórica, se pueden recorrer sus exposiciones permanentes y temporales, participar en visitas guiadas o disfrutar de audio grafías.

| Foto: Daniel Reina

Museo de Arte Moderno – Cartagena

Este espacio dedicado al arte e historia está situado en el Centro Histórico de la ciudad, más exactamente en la Plaza San Pedro Claver. En este museo se encuentra una colección vanguardista.

“El museo tiene un inventario de más de 400 obras, la mayoría de los artistas del Caribe Colombiano, entre las que se incluyen sus fundadores Enrique Grau, Alejandro Obregón, Cecilia Porras y Hernando Lemaitre“, detalló el portal citado.

Además, en los últimos años, el museo expandió sus iniciativas más allá de la exhibición de sus obras, convirtiéndose en un escenario de diálogo y epicentro cultural.

Aparte de visitar sus diferentes salas y admirar obras emblemáticas del arte moderno, los turistas podrán disfrutar de actividades interactivas, talleres creativos y ciclos de cine. “También se organizan charlas con artistas y curadores, ideales para profundizar en los procesos detrás de cada obra”.

Museo El Castillo – Medellín

Colombia Travel indicó que el museo de Medellín es una construcción de estilo gótico medieval, rodeada de jardines de inspiración francesa, ubicado en el barrio El Poblado. “La arquitectura del museo transporta a otra época y lo convierte en uno de los lugares más singulares de la ciudad”.

Al interior de este emblemático edificio se encuentra la mayor colección de artes decorativas de la capital de Antioquia, con mobiliario antiguo, vitrales, porcelanas, esculturas, pinturas y objetos que cuentan la historia de la vida aristocrática del siglo XX.