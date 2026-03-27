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Ester Expósito y Kylian juegan a despistar, luego de ‘oficializar’ su relación y ser vistos compartiendo espacios

La famosa actriz fue vista apoyando al futbolista en uno de sus partidos.

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Redacción Gente
27 de marzo de 2026, 1:59 p. m.
Ester Expósito levanta rumores de romance con el futbolista Kylian Mbappé.
Ester Expósito levanta rumores de romance con el futbolista Kylian Mbappé. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Semanas después de salir a la luz la inesperada historia de amor entre la actriz Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé tras ser vistos en actitud querida y cercana en París, la de Élite decidió dar un paso más y ha ‘oficializado’ su relación con el futbolista asistiendo el pasado domingo al partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Ester Expósito y Kylian Mbappé levantan rumores de romance tras ser vistos en citas y compartiendo hotel

Vestida completamente de blanco en señal de apoyo al equipo en el que juega su ‘pareja’, y acompañada por su íntimo amigo, el también actor Sergio Momo, la protagonista de ‘Élite’ sorprendió con su inesperada aparición en el palco VIP del francés. Además de emocionarse con cada jugada y animando a los merengues, se la vio charlar con los amigos de Mbappé, demostrando que ya es una más en su círculo cercano.

Sin embargo, parece que la pareja quiere seguir manteniendo su relación alejada de los medios y, aunque muchos esperaban que abandonaran juntos el estadio Bernabéu después de la victoria del Real Madrid frente al Atlético por 3 a 2, prefirieron jugar al despiste y no dejarse ver juntos.

Ester Expósito
Ester Expósito Foto: Instagram: @ester_expósito

Así, mientras Ester consiguió despistar a las cámaras y pasar desapercibida al salir del estadio, Mbappé lo hizo en compañía de unos amigos ocupando la parte trasera de un carro y luciendo un rostro con un gran toque de seriedad a pesar del gran juego de su equipo.

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Días antes de acompañar a la actriz en su ‘debut oficial’ como novia del francés, Sergio Momo asistió a la MBFW Madrid y, demostrando su lealtad a la pareja, cambió de tema radicalmente cuando se le preguntaba por este tema:

“Efectivamente, el aniversario de Hannah Montana es el 20 de marzo en Disney Plus, ¿no? Rubias, ¿de eso estamos hablando?”, decía.

“La primavera ha llegado a El Corte Inglés. Que la vida es ligera, que hay que disfrutarla y que, no sé, que nos tenemos que querer todos mucho. Que somos todos lo mismo. Que la amistad, la familia, que triunfe todo lo que nos da un poquito de calor al corazoncito”, añadía entre risas evitando confirmar si Ester está enamorada de Mbappé.