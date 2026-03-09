Gente

Ester Expósito y Kylian Mbappé levantan rumores de romance, tras ser vistos en citas y compartiendo hotel

Ambos no se han pronunciado al respecto, pero sí se han dejado ver juntos.

Redacción Gente
9 de marzo de 2026, 9:06 a. m.
Ester Expósito levanta rumores de romance con el futbolista Kylian Mbappé
Ester Expósito levanta rumores de romance con el futbolista Kylian Mbappé Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Recientemente, parece que el mundo del entretenimiento está ante una nueva y sorprendente historia de amor entre dos de los rostros más populares de España: la actriz Ester Expósito, y el futbolista Kylian Mbappé.

Ester Expósito habló de 'Élite' y expuso si realmente hay un problema entre ella y Danna Paola: "Mal rollo entre nosotras"

Ambos han desatado la locura en redes sociales tras ser sorprendidos juntos en París alimentando los rumores de romance con varias ‘citas’ que no han pasado desapercibidas en el país europeo.

Fue el popular bloguero francés Aqababe el que reveló a través de sus redes sociales que “según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento”, dijo inicialmente.

Además, añadió: “Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche”, escribió el pasado 6 de marzo, acompañando su información de varias imágenes (nocturnas y de escasa calidad) en las que se ve al jugador del Real Madrid en actitud cariñosa con una joven rubia con un sospechoso parecido a la protagonista de Élite.

Según lo que se ha dado a conocer, este no habría sido el único encuentro, ya que aprovechando su presencia en París, Ester aprovechó para asistir a diferentes eventos relacionados con la Semana de la Moda en la capital francesa y el futbolista para asistir a una revisión médica por el esguince de rodilla, que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego en las últimas semanas.

Ambos se habrían visto en un exclusivo hotel, y el pasado domingo también los vieron en el interior del mismo carro, en el que se veía a la actriz intentando ocultarse bajo una gorra mientras Mbappé entraba en el interior a toda velocidad.

Al parecer, este idilio parece que va viento en popa, pero al mismo tiempo, por el momento, sus protagonistas guardan silencio, dejando en el aire si son solo amigos, como en su día Ester aclaró cuando fue grabada de fiesta con Vinicius Jr., o si el amor ha surgido en sus últimas citas en Madrid y París.

Ester Expósito dejó en evidencia su paso por Colombia y destapó su sentir con fotos; soltó particular respuesta

En redes sociales, los fanáticos de la actriz y del futbolista hablaron al respecto de este posible romance: “Por fin la tortuga sale con una mujer de verdad”; “Cómo le hizo el boludo de Mbappé para levantarse semejante minon”; “Esta mujer ni miraría al Mbappé si no tuviera dinero y fama”; “No osé si cuenta porque Ester es bisexual”; “¿Esa no es la novia? ¿La chica con la que entra del brazo?, son algunos de los comentarios.

