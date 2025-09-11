Ester Expósito habló de ‘Élite’ y expuso si realmente hay un problema entre ella y Danna Paola: “Mal rollo entre nosotras”

Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices más relevantes a nivel global. Gracias a su papel en Élite, serie que la catapultó a la fama y dio a conocer su talento, la joven se ha hecho un espacio en el mundo de la interpretación.

Aunque lo cierto es que no siempre ha sido noticia por sus trabajos en diversas producciones, Ester ha tenido que lidiar con las especulaciones que se han desatado acerca de su físico y también por los rumores de su vida sentimental. Sin embargo, siempre se ha mantenido al margen de eso.

El pasado miércoles, la actriz acudió al desfile de la nueva colección de una conocida marca en Barcelona y allí dejó claro que está enamorada “de mí, de la vida y de mí” cuando le preguntaron por cómo se encuentra actualmente su corazón.

Ester Expósito reveló lo que significó participar en Élite

Además, Expósito tuvo unas bonitas palabras para Élite, su primer gran trabajo: “Fue lo que me permitió que se me abrieran las puertas de varios lugares del mundo, que mi trabajo llegara a otros países y se conocieran otros lugares y que me llegaran un montón de oportunidades después”.

En ese aspecto, aprovechó los medios para desmentir cualquier tipo de malentendido con su compañera Danna Paola, y así mismo aseguró que “polémica entre nosotras, ya lo hemos dicho, no hubo ninguna”, ya que “no pasó absolutamente nada de mal rollo entre nosotras”... tanto es así que desvelaba estar “con ganas de abrazarnos y reírnos de todo lo que pasa”.

La actriz española Ester Expósito fue vista en Bogotá | Foto: Instagram Ester Expósito

Ester Expósito respondió a quienes la critican por su físico

En el momento en el que la actriz asistió a la entrega de galardones New Generation en los Bazaar Women of the Year, la actriz les respondió a los haters que le envían comentarios ofensivos por realizarse diferentes procedimientos estéticos.

“Estoy reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres (...) Me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien”, dijo frente a los micrófonos y cámaras del evento.

Expresó, además, la incomodidad que le genera estar siendo blanco de críticas tras haber dado a conocer su nombre.