Ester Expósito y Kylian Mbappé en derroche de amor tras varias semanas separados por partidos del futbolista

La famosa actriz y el astro del fútbol francés son la pareja del momento y aunque su historia de amor está en pleno comienzo, los compromisos profesionales de Mbappé son los que marcan su agenda y por ende sus encuentros con Ester Expósito.

Ester Expósito y Kylian juegan a despistar, luego de ‘oficializar’ su relación y ser vistos compartiendo espacios

La reconocida actriz de Élite confesó hace poco que no es precisamente aficionada al fútbol, pero por amor es que ha decidido acompañar a Kylian e ir al palco a animarlo, pese a que este ha estado atravesando una lesión.

Así se le ha visto a Ester Exposito, ejerciendo de WAG y en uno de los partidos más ‘calientes’ de la Liga, el club merengue contra el Atlético de Madrid.

Tras unos días separados en los que Mbappé ha estado jugando fuera de España con la selección francesa y durante los que la actriz ha estado disfrutando de su tiempo de ocio con amigos, dejándose ver en el concierto de Rosalía, la pareja volvió a encontrarse.

Ester Expósito Foto: Instagram: @ester_expósito

Este no fue un reencuentro cualquiera, pues el delantero madridista dejó ver todas sus armas de caballero de armadura y estando dentro de su gran vehículo llegó a recoger a Ester para recorrer las calles de la capital española a plena luz del día.

Parece que estos días de distancia física les ha hecho reflexionar a ambos, y en su reencuentro decidieron darle total naturalidad a su relación.

Por esta razón en pleno paseo, hicieron una parada en una conocida cafetería cercana al Santiago Bernabéu donde fue la actriz de Élite la encargada de bajarse a pedir dos matcha.

Parece que, entre las muchas cosas que tienen en común, Mbappé y Ester Expósito comparten también este gusto por la bebida de moda.

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Amigo de Ester Expósito habló de la relación de su amiga

Días antes de acompañar a la actriz en su ‘debut oficial’ como novia del francés, Sergio Momo asistió a la MBFW Madrid y, demostrando su lealtad a la pareja, cambió de tema radicalmente cuando se le preguntaba por este tema:

“Efectivamente, el aniversario de Hannah Montana es el 20 de marzo en Disney Plus, ¿no? Rubias, ¿de eso estamos hablando?”, decía.

“La primavera ha llegado a El Corte Inglés. Que la vida es ligera, que hay que disfrutarla y que, no sé, que nos tenemos que querer todos mucho. Que somos todos lo mismo. Que la amistad, la familia, que triunfe todo lo que nos da un poquito de calor al corazoncito”, añadía entre risas evitando confirmar si Ester está enamorada de Mbappé.